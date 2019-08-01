【去清真化】路透社：北京清真食肆招牌禁用阿拉伯文及伊斯蘭圖案

內地2016年以來在新疆等地開展打擊「泛清真化」運動，限制具特定民族宗教象徵的標誌泛化至飲食之外的家庭、社會生活領域，並在全國多地拆除清真寺上的中東風格圓頂。 據路透社日前報道，這項運動如今擴展至北京，當地多間清真餐廳和小食攤位則已被官方要求移除招牌中的阿拉伯文字及伊斯蘭相關圖案。

北京市清真餐廳被要求移除招牌中的阿拉伯文字及伊斯蘭相關圖案。（路透社）

路透社近日造訪北京11間販售清真產品的餐廳和小食攤位，員工指，當局要他們拿掉伊斯蘭相關圖樣，例如新月標誌和以阿拉伯文書寫的「清真」一詞。報道稱，來自不同政府部門的人士要求一間麵店的主管遮住招牌中的阿拉伯文「清真」字樣，並觀看麵店這樣做。

報道指，包括上述麵店主管在內的餐廳業者和僱員都說，政府人士稱「這是外國文化」，並建議他們「運用更多的中國文化」。這些受訪者皆出於議題敏感而拒絕透露姓名。

報道稱，中國有多達2000萬穆斯林人口，雖然官方保證宗教自由，但政府卻不遺餘力要讓伊斯蘭信仰符合共產黨意識形態。

目前北京信仰伊斯蘭教的人群以回族為主，超過20萬人。回民在北京定居的歷史悠久，已有千年以上歷史，現在全市共有依法登記的清真寺70座，而著名的牛街禮拜寺則興建於遼朝統和十四年（996年）。

（路透社）