【封殺華為】美媒：中國加快研發基礎技術　美國終將輸「科技戰」

華為是中美貿易戰的其中一個焦點，在美國商務部的禁令下，華為的前途堪憂。但有美媒引述新加坡學者的分析，中國科技公司正在加快研發先進的基礎技術，以擺脱對美國供應商的依賴，認為美國終將輸掉與中國的「技術戰」。

美國《福布斯》雙周刊網站日前發表新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問學者王月魂的文章，認為要不是美國政府，大多數中國科技公司很可能會繼續與美國領先的科技公司合作。中美科技公司之間的關係是互利的，但美國對中國發動的「技術戰」終止這些夥伴關係，美國對華為的攻擊，激勵中國科技公司加速研發自己的先進技術。

任正非決意要集中精力擺脱對美國供應的依賴，甚至在必要時開發自家的操作系統。（視覺中國）

文章提到，儘管美國已推遲實施對華為的全面禁令，但華為創辦人任正非的反應是公司決意要集中精力擺脱對美國供應的依賴，甚至在必要時開發自家的操作系統。文章指，華為的反應只是冰山一角，美國對華為採取的行動已經讓所有中國公司看清，不能再指望美國公司充當供應商和商業夥伴。美國給了中國計劃成為科技超級大國的巨大推動力，中國在準備好違抗美國禁令的外國夥伴的幫助下，加快本土技術創新的步伐。

文章表示，如果領先的全球科技公司願意冒激怒美國政府的風險繼續與中國公司合作，中國很快就能彌合與美國的差距。

中國有多個有利因素

文章又稱，中國有多個有利因素，首先是市場規模，雖然美國在2018年仍是世界最大進口國，但中國緊隨其後處在第二位，而且在以更快的速度發展，跨國大公司會發現很難對中國置之不理，其中許多公司還嚴重依賴與中國供應商深度交織的供應鏈。以蘋果公司為例，蘋果公司在2018年的200間最大供應商中，有41間是中國公司，美國公司則有37家。此外，中國供應商也在向非中國供應商提供產品，因此很難確切地衡量中國公司的參與程度。完全擺脱中國供應商的影響幾乎是不可能的事，相當於完全擺脱全球供應鏈，無異於商業自殺。

另一個有利因素是根據美國即使對華為實施禁令，只要這些產品不是在美國生產，而且使用的美國零部件的價值不超過總價值的25%，美國公司就可以繼續向華為供貨，是許多美國公司都樂於利用的漏洞。日本、韓國和台灣的科技公司，已藉此開始恢復對華為的供應。

中關村是中國其一個「矽谷」，中國各地有幾十個「矽谷」。（視覺中國）

文章更稱，或許最有利的因素會是中國正在為培育本土技術創新，建設愈來愈有活力和愈來愈成功的生態系統。北京的中關村有「中國矽谷」之稱，當地有數以千計的科技初創公司，不少是致力於通過中國無處不在的智能手機，來為不斷擴大的國內消費者市場服務。有的公司則在鑽研智能製造領域的下一代機械人技術，又或專注於先進的晶片和零部件等基礎性技術，這些技術目前都要從美國進口。中國擁有不止一個「矽谷」，深圳、四川成都、天津等，中國各地有幾十個「矽谷」。事實上，這些中國生態系統得到風險投資的有力支持，中國科技領域在2018年吸引的風險資本已超越美國，上海證券交易所管理的科創板亦正促進科技初創企業的融資。

文章在最後認為，美國政府對華為的禁令可能會損害華為在外國的業務，但也加大了中國科技公司加快研發先進的基礎技術，以擺脱對美國供應商依賴的努力。在15年前甚至10年前，美國或許還能通過阻止中國科技公司獲取外國先進技術來阻撓中國的科技崛起，「如今則為時晚矣，美國最終將輸掉與中國的技術戰爭」。

（福布斯網站）