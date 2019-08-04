【中美貿易戰】日媒：特朗普或瞄準北戴河會議　加徵關税動搖中國

中美貿易戰持續，美國總統特朗普上週四（1日）在Twitter 宣布，將於9月1日開始對另外3000億美元的中國商品加徵10%的關税。 《日本經濟新聞》刊文分析認為，特朗普或因為中美上海談判不如所願，以增加關税瞄準「北戴河會議」，採取動搖中國的行動。

每年7月底至8月初，中共高層都會集體到北戴河休假，在此期間商討政事，被稱為「北戴河會議」。（資料圖片）

文章指，對特朗普來說，或許7月底在上海重啟的中美部長級貿易談判的結果不如所願，也可能已經打好以貨幣寬鬆和財政刺激來緩解貿易戰苦痛的準備。於是，特朗普有可能瞄準「北戴河會議」，採取動搖中國的行動。「這（增加關税）與其說是特朗普在衝動之下的決斷，似乎更像是深思熟慮後的行動。這種印像很強烈。」

文章分析道，很難想像牽涉中美霸權之爭的貿易戰輕易終結，特朗普在6月底與習近平的首腦會談中沒有提出貿易談判的期限，或許也是在一定程度上對持久戰做好了心理準備。

借貨幣寬鬆和財政刺激支撐貿易戰下的美國經濟

文章表示，問題在於所要付出的成本。據美國紐約聯邦儲備銀行的經濟學家等估算，第1輪至第3輪對華懲罰性關税，會令美國每個家庭全年要多承擔約830美元負擔。不過，美國聯邦儲備委員會（FRB）轉向貨幣寬鬆，美國國會提高財政支出上限，特朗普有可能認為，即使將中美貿易戰的水平提高1個層次，也能藉助貨幣寬鬆和財政刺激支撐美國經濟。

然而，文章指出在維持貿易戰的同時，通過貨幣寬鬆和財政刺激來提振美國經濟的「特朗普的經濟政策」有其危險性。美國減息的餘地不大，財政赤字也逼近每年1萬億美元大關，推進基礎設施投資等新財政刺激的餘力正在逐漸消失。如果在這裡浪費貨幣寬鬆和財政刺激的子彈，當美國自2009年7月以來持續的二戰後最長的經濟復甦局面中斷、轉為經濟衰退局面之際，將會無計可施。