【暫停赴台個人遊】日媒：台灣遊好時機　暑期日客預計按年漲8.3%

中國大陸自8月1日起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請，意味著赴台大陸遊客將大幅縮減。最新報道更指陸方將於9月起限縮赴台團體旅客，目前已有多個省份開會討論有關措施。 日本《產經新聞》旗下《富士晚報》報道指，大陸暫停赴台自由行是日本人「赴台灣旅遊的大好時機」，預估今年暑假期間赴台日本遊客約為24萬人次，比上年同期增長8.3%。

報道指，大陸叫停赴台自由行，將帶來酒店空房，價格也會下降，許多旅遊景點亦不再擁擠，有利日本人來台旅遊。（資料圖片）

報道稱，中國大陸政府1日全面停止居民赴台個人旅遊申請，為民進黨總統蔡英文明年1月的連任選戰施加強大壓力。不過，對於還未確定暑假旅行目的地的日本人來說，這一措施可能是個好消息。

報道指出，今年上半年，大陸赴台自由行旅客約有63萬人，如果大陸赴台遊客歸零，將會損害台灣的經濟，但另一方面將帶來酒店空房，價格也會下降，許多旅遊景點亦不再擁擠。雖然大陸人如今不來了，但對日本人友善、高人氣的台灣旅行即將到來。

JTB旅行社預估，暑期赴台日本旅客將比上年同期增長8.3%。（資料圖片）

JTB：台灣成日本旅客心中第4大目的地

報道指，台灣近來已成為日本的熱門旅遊目的地，根據日本政府旅遊局的統計數據，2013年日本赴台遊客約為142萬人，2017年則增至約190萬人，這與大陸和韓國旅客的下降趨勢相反。

報道引述全日本最大旅行社之一JTB的「暑假旅遊趨勢」，今年7月15日至8月31日的暑假期間，赴台日本遊客將達到24萬人，比上年同期增長8.3%。

JTB的「這個暑假你想去哪裏？」調查問卷結果亦顯示，台灣僅次於夏威夷、北歐和瑞士，成為日本旅客心中第4大目的地，原因包括約4小時的飛行時間、2至3日的短期旅途、女性間同遊的安全性等。該公司公關部門透露，不少年輕一代選擇與母親一同到台灣，搭機經台灣中轉者亦增多，而台灣的珍珠奶茶等飲食文化更傳入日本。

（夕刊フジ）