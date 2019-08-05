【中美貿易戰】日媒：對華3000億商品新關税必讓美企付出代價

美國總統特朗普近日宣布，在9月1日起向價值3000億美元的中國輸美產品徵税，税率是10%。 日媒《日本經濟新聞》5日（星期一）的報道指，這輪關税的規模大於此前的懲罰性關税，影響到來自中國的進口產品總額的約5成，美國企業的業績下降難以避免，美國經濟遭受打擊的風險。

報道指，美國第1至3輪對華加徵的關税涵蓋半導體和工業機械等產品，這些產品容易找到中國進口以外的代替品，關税由中國方面承擔的一面突出。但特朗普指第4輪的徵税對象將不設置例外，報道分析指涵蓋面將更大，包括手機、個人電腦、服裝和玩具等對中國進口依存度高的消費品，因此將對美國企業造成直接影響。

報道指，新一輪關税將影響iPhone手機在美國的銷情。（路透社）

在美國，由中國進口的手提電腦和遊戲機佔進口額達到9成，由中國進口的智能手機也佔進口額8成。美國韋德布希證券公司（Wedbush Securities）的估算顯示，如果蘋果將iPhone手機的關税提高轉嫁到零售終端，美國的年銷售有可能減少600萬至800萬部。如果蘋果自行承擔，其2020財政年度的利潤將被拉低4%。

美國高盛估算稱，如果第4輪徵收10%的關税，美國國內生産總值（GDP）將被拉低0.1～0.2%。美國聯邦儲備委員會（FRB）重視的個人消費支出（PCE）的物價指數在年底之前將提高0.2%。

第4輪關税將以10%的關税提高啟動，但特朗普表示有可能提高至25%以上。美國零售聯合會（NRF）推算稱，如果徵收25%的額外關税，服裝價格將提高5%，玩具提高17%，而銷量將分別減少11至32%。

（《日本經濟新聞》）