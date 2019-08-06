【中美貿易戰】談判一再破局　聯合早報：應盡快尋求突破口

中美貿易談判上星期在上海重啟，惟美國總統特朗普（Donald Trump）其後突然宣布對華加徵新關税，令局勢再度惡化。 新加坡媒體《聯合早報》6日對此發表社評稱，貿易戰已成為中美對弈的常態，或是一場牽動全球經濟的持久戰。中美須更迫切消除疑慮，重新建立互信，盡快尋求突破口，否則全球供應鏈將遭遇極大的破壞。

今年6月的G20大阪峰會上，美國總統特朗普與中國國家主席習近平一致同意，重啟貿易談判。（路透社）

「貿易戰已成為中美對弈的常態」

社評指出，談判剛剛結束就加徵關税，等於宣告中美領導人6月底達成的休戰協議破裂。而對於雙方商定於9月在美國舉行下一輪談判，社評則認為，由於新一輪的加徵關税幾乎打擊了所有中國出口到美國的商品，中美代表接下來還能不能就經貿問題坦誠對話已成疑問。

社評分析稱，貿易戰已成為中美對弈的常態，或是一場牽動全球經濟的持久戰，如果美國再對中國加徵更多關税，雙方在接下來的談判更不可能取得重大突破。

中國對達成協議的一個條件，就是要求美國取消所有關税；而美國則要求中國承諾修改法律，做出結構性改變，放棄政府對企業的補貼等，即結束一些扭曲市場的做法。在接下來的後續會議上，中美實際上已無相向而行的共同基礎，因此取得重大突破、達成全面協議的可能性極低。 《聯合早報》社評

《聯合早報》的社評認為，中美團隊在上海的貿易談判核心是中國提高購買美國農產品，但中國並沒有對美國所希望的採購數量做出承諾，這是促使特朗普馬上加徵關税的原因。（路透社）

中美紛爭：貿易和政治難分開討論

社評還說，中美近來紛爭不少，不僅涉及貿易問題，還有涉及地緣政治和國際領導權的複雜課題。兩國不可能把貿易和政治問題分開來討論，但要化解彼此歧見，又符合各自的利益，到目前為止，似乎還看不到一絲曙光。

社評稱，也因為中美雙方都有不可預測的因素，貿易戰可能拖得更久，一旦關税戰進一步升級，糾纏不清的局面無疑將損害兩國經濟。中國是世界工廠的地位不保，美國經濟好景有可能下滑，其中越滾越大的債務雪球，將引爆美國財政危機。

社評並認為，中美貿易談判一再破局，負面影響其實在過去三個月逐一浮現。「當中美貿易摩擦已拉響全球經濟警報，中美須更迫切消除疑慮，重新建立互信，盡快尋求突破口，否則全球供應鏈將遭遇極大的破壞，世界經濟也將一步步滑向無底深淵，到時許多國家將面對嚴重的經濟危機。」

（聯合早報）