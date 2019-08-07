【貿易戰】中美敏感時期　美電訊商Sprint宣布推中國品牌5G手機

日前，美國總統特朗普宣布對華加徵關税，美國財政部還將中國列入匯率操縱國，中美關係愈發緊張。在此背景下，美移動運營商Sprint公司周二（6日）宣布，將推出中國智能手機品牌一加（OnePlus）生產的5G智能手機。

美電訊商Sprint宣布將推出中國品牌5G手機。（資料圖片／新華社）

新加坡《聯合早報》今天（7日）報道，Sprint公司8月6日宣布，將推出一款由中國智能手機品牌一加（OnePlus）生產的5G智能手機，但未透露這款手機何時上市及其售價。

據悉，Sprint的5G服務目前覆蓋亞特蘭大、芝加哥、侯斯頓和堪薩斯城，預計未來幾周將在洛杉磯、紐約、鳳凰城和華盛頓特區推出5G服務。其競爭對手威訊（Verizon Communications）和AT&T也正在全美鋪設5G無線網絡。

另一間電訊商AT&T在7月29日表示，有望於2020年上半年推出全國性5G移動網絡。在一位AT&T工程師看來，美國下一代流動通訊將是史上最昂貴、最複雜，猶如蛛網般密集的光纖網絡。

在中國政府的國策推動下，中國電信、中國移動和中國聯通三大通訊商全面發展5G網絡，廣設基站測試。（VCG）

華爾街日報：主導5G市場可佔據情報優勢

美國商務部高官亦曾透露，美國政府將鼓勵美企與日本、墨西哥、印度和歐洲企業合作，研發、生產5G設備。 這位官員表示，美國政府正在向研發方面投入1250億美元資金，目前華爾街至少擁有3000億美元資金可以快速部署，美國政府正在採取一系列計劃加速該領域的能力。

美國《華爾街日報》刊文稱，雖然5G經濟學仍在醖釀之中，但推動者說潛在的回報是巨大的。擁有最大規模和最可靠網絡的國家在研發技術上可以搶佔先機，速度更快。佔市場主導地位的設備供應商可以讓國家情報機構和軍方，在監控和擾亂對手國家網絡中佔據優勢。根據一些標準來看，中國正在領先。

而在美國壓力下，中國科技企業還是相繼推出5G手機。中興手機7月23日宣布，中興天機Axon 10 Pro 5G版開啟預約。7月26日，華為發佈其首款商用5G手機Mate 20 X並啟動預約。

（綜合報道）