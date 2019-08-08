法國學者：分離主義是底線　林鄭正為中央插手鋪路

香港反對修訂《逃犯例條》引發的示威浪潮持續惡化，警民衝突不斷。 針對香港當前局勢，法國學者波恩達茲（Antoine Bondaz）分析事態發展，認為中央的底線是分離主義，但直至目前都看不到香港有此迹象，反倒是特首林鄭月娥近日的說法，顯然是逐步為中央插手鋪路，即使仍相當遙遠。

林鄭月娥（中）稱極端暴力將香港推向一個極端危險的地方。（HK01）

據法國《費加洛報》報道，訪問策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲指出，諸如台獨灣、港獨、疆獨、藏獨等議題，對內地而言，統一就是不可逾越的原則。中央的「紅線」是分離主義，且視內部事務重於國際形像。一旦分離主義出現，內地為維護其合理性，除了軍事介入外別無選擇。例如在7月底公布的最新國防白皮書，就有重申打擊分離主義的必要性，點名批評台灣「挾洋自重」。

波恩達茲表示，該國防白皮書可得出兩個總結，就是場面調度及警告，目的是通過某種程度的透明、比美俄更低的人均軍事花費及與各國的國防合作，讓國際社會安心。但同時也針對分離主義釋出明確警告，表明此是一道真正的「紅線」。 波恩達茲認為，中央想對內、外傳達一個明確訊息，統一是沒有商量餘地，不但是其合理性的基礎，且不能容忍任何外來介入。

波恩達茲同時指出，白皮書沒有特別提到香港，並非偶然，是因為直至目前，中央方面都不認為香港內部有分離主義運動。雖然自1997年後，香港曾經發生過幾次大型示威，但並不直接質疑中央的權威。林鄭月娥近日表示有部分示威者想「摧毀」香港，又提到要「光復」香港，之所以會使用此類字眼，顯然是在逐步替中央插手鋪路。因為一旦出現明顯質疑中央及香港地位的情況，中央會為了展現不妥協的態度而加以介入。

但有一點值得留意，中央至今的表態本質上並無重要進展，分離主義風險現時肯定比以往更小，台灣正式宣告獨立的假設，比2000年至2010年代中期更不可能，新疆的分離主義也已被壓制。

解放軍駐香港部隊日前在官方微博發布新宣傳片，片段中展示解放軍持槍械實彈的軍事演練，期間有解放軍以廣東話兩度大喊「後果自負」。（微博片段截圖）

另一方面，關於港獨和台獨，常有一種說法是中央一旦插手，可能會在國際上損失重大。波恩達茲反認為，西方國家經常強調此類觀點，只是相對而言。事實上對中央而言，內部迫切的事務比國際形象更加重要。若出現分離主義，中央為了維護其合理性，除了軍事介入以外別無選擇。正如1949年中華人民共和國建國，當時所提出的政黨及體制合理性基石就是找回國家統一，故此台獨對中央而言永遠是根本。

其次，中央知道國際社會也會有分歧，尤其是當中國的經濟份量，愈來愈能用來當作發揮影響力的籌碼。有一個明顯例子，近期有18個歐洲國家，以及日本、加拿大、澳洲等簽署譴責在新疆有關人權問題的宣言，中國隨後就召集俄羅斯、阿爾及利亞等37國支持自已。由此可見，在國際合作方面，中央若真要對香港武力介入，後果可能不會有外界分析的那麼嚴重。