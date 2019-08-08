【中美貿易戰】遭加徵25%關税致價格飆升　美龍蝦出口中國受挫

據《美國之音》報道，由於中美貿易戰，美國的龍蝦被額外徵收25%的關税，導致價格飆升遠高於加拿大產品，出口中國受到打擊。

報道稱，為報復美國對中國商品徵收的關税，中國政府提高對美國食品和農產品的進口關税，其中就包括活龍蝦，緬因州一間活龍蝦批發商緬因海岸（Maine Coast）的業務一夜之間下降20%。

緬因海岸公司的員工在緬因州約克市的工廠檢查龍蝦。（美國之音）

該批發商指，公司中國大陸銷售額已流失約80%，純粹是因為額外徵收的25%關税，而關税必須由他們的中國客戶支付，使他們的龍蝦遠遠貴於加拿大產品。銷售和營銷副總裁亞當斯（Sheila Adams）說，北美龍蝦不僅可以在美國水域捕撈，亦能在加拿大水域捕撈。所以中國顧客很難在美國和加拿大龍蝦之間選擇前者，「因為牠太貴了」。

她還說，作為一種文化，中國人普遍喜歡活的海鮮，對活龍蝦情有獨鍾。「中國是一個非常大的國家，有很多人，所以他們消費或有能力消費大量龍蝦，這對我們批發商來說很重要。」但隨著中國這一主要客戶的流失，亞當斯和她的團隊不得不將目光轉投國內外其它市場來進行彌補。

新鮮的活龍蝦到達他們的工廠，經過加工和包裝，準備運往其他29個國家。亞當斯說：「所有這些國家加起來才相當於中國大陸的一個市場。所以我們不得不在許多市場投入大量努力，試圖挽回在中國失去的業務。」但她很快表示，公司已經能夠挽回部份損失。

緬因州龍蝦出口下降82%

緬因州國際貿易中心主席兼緬因州國際貿易主管梅里特（Wade Merritt）說，在關税實施之前的2018年1至6月，該州出口有大幅增長，但到同年底，對中國的活龍蝦出口卻下降近7%。至於緬因州對中國的活龍蝦出口總量，2018年至2019年間下降了82%，「對這個行業產生了重大影響。」

報道認為，影響已經產生了嚴重的連鎖效應。梅里特說：「想想街角的商店、加油站、學校，或者是主要龍蝦港的任何一個地方。如果他們不捕撈龍蝦，那麼其它行業會面臨真正的問題。所以肯定會產生連鎖反應，波及整個經濟。」

（美國之音）