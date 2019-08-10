華為發布鴻蒙系統　研究機構：在中國以外取代Android是艱巨任務

在中美貿易戰陰影和美國禁令下，華為周五（9日）正式對外發布華為自行研發的「鴻蒙」（HarmonyOS）。華為方面表示，華為仍優先使用Android系統，如果Android系統被美國禁止無法使用後，就隨時可以啟用鴻蒙系統。 彭博社則引用市場調查研究機構的意見稱，鴻蒙系統在中國市場也許會有不俗的表現，但試圖在全球範圍內取代Google Android系統的野心暫時難以實現。

華為正式推出自主研發操作系統「鴻蒙」。

美國政府此前以「國家安全」為由，將華為列入貿易「黑名單」，禁止在美國企業與華為的業務往來。在美國禁令下， Google母公司Alphabet一度暫停與華為的部分業務合作，使華為面臨被停用Android系統的風險。在這一背景下，華為加快自行研發「備胎」鴻蒙系統，以取代Android。

彭博社9日報道，市場調查研究機構Counterpoint Research的研究主管Neil Shah認為，華為的鴻蒙系統可能在國內市場表現不俗，卻難以在全球範圍內撼動Android系統的地位。「華為在中國有雄厚的財力和龐大的規模，可以在在國內市場實現取代Android系統的目標，但要在中國以外達到Android水平的服務整合和應用質素，將是一項十分艱巨的挑戰。」

Shah還指，要讓鴻蒙發揮作用，華為需要開發者為其生態系統開發應用程序，「Android花了10年時間才對Google移動服務完成深度整合，現在它擁有精心策劃、相對安全的應用商店，擁有數以百萬計的應用程序和先進的人工智能功能。」

據悉，華為去年至少投入7000萬美元來吸引開發者幫其開發操作系統，今年可能投入更多資金。華為表示，其利潤分享計劃可能只保留應用程序利潤的10%，剩下的都給開發者。

（彭博社）