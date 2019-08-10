【中美貿易戰】未來恐惡化　諾貝爾經濟學獎得主：特朗普錯判形勢

美媒《華爾街日報》近日刊出題為《中國試圖教特朗普一點經濟學，但失敗了》的專欄文章，認為是美國總統特朗普誤判形勢，中國未有在中美貿易戰中全力以赴是有原因，「他們似乎還在試圖教朗普一點經濟學」。 文章的作者是Paul Krugman，是美國經濟學家，更是2008年諾貝爾經濟學獎得主。

文章的作者是Paul Krugman，其是美國經濟學家、2008年諾貝爾經濟學獎得主。（路透社）

文章指，要了解中美貿易戰，首先要認識到「特朗普所做的一切都毫無意義」，不但對貿易的看法沒有條理、要求令人費解，更大大高估對中國造成損害的能力，及低估中國可能造成的損害。

文章認為，中國迄今為止的反應算是相當温和、謹慎，美國幾乎對所有中國貨品徵收或宣布徵收關税，平均關税水平是幾十年來從未見過，相比之下，中國還沒有部署任何可以動用的手段來抵消特朗普的行動，並損害其政治基礎。中國未有在中美貿易戰中全力以赴，「他們似乎還在試圖教特朗普一點經濟學」，通過行為表達「你覺得你可以欺負我們，但你做不到，另一方面，我們可以毀掉你們的農民，摧毀你們的股市，你想重新考慮一下嗎？」的意思。

但文章表示，沒有跡像表明中國的意思有成功傳達，「相反，每當中國人停下來給特朗普一個重新思考的機會，他就會覺得這證明瞭自己是正確的，並更加努力地逼迫對方」，最終恐怕遲早會演變成一場全面的貿易和貨幣戰爭。

文章批評特朗普的經濟學觀點有問題，例如抱怨美元強勢令美國處於競爭劣勢，財政部宣布中國為彙率操縱國後，就洋洋得意在Twitter上發文稱有大量資金湧入美國，「當『巨額資金』湧入你的國家時會發生甚麼？你的貨幣會升值，而這正是特朗普所抱怨的。如果大量資金流出中國，人民幣將大幅貶值，而不是經歷財政部譴責的那種微不足道的（2%）貶值」。

文章批評特朗普的經濟學觀點有問題。（路透社）

文章又指，特朗普政府的其他成員對中國進軍高科技產業感到憂慮，可能威脅美國的主導地位，「但與美國相比，中國既是一個經濟超級大國，又是一個相對貧窮的國家，想像這樣一個國家可以在脅迫之下縮減其技術野心是非常不現實的。」

文章其後表示，實際上美國並沒有能力去影響中國，一是美國雖然是中國貨品的主要市場，加微關税對中國的直接負面影響較大，但中國經濟對貿易的依賴程度較低，出口到美國的貨品不到總出口量的1/5，「儘管特朗普的關税肯定會傷害中國，但北京方面在抵消關税影響方面處於相當有利的地位。中國可以通過貨幣和財政刺激來提振國內消費，還可以通過讓人民幣貶值促進對世界和美國的出口」；其次是中國有方法使美國痛苦，例如可在其他地方購買所需要的大豆。而美國要反擊中國的行動，會受到技術和政治因素的雙重阻礙，更不可能協調國家社會作出反應，「在全球爭端中，幾乎沒有誰願意站在美國這邊」。

文章認為中國是有方法在貿易戰中反擊美國。（路透社）

文章在最後認為，特朗普的處境比其想像的要弱得多，中國使人民幣小幅貶值或許就是要讓特朗普明白這一點，但問題是特朗普政府中懂得經濟的人不斷流失，剩下的大都是無知之輩，特朗普甚至已連這些人的意見也聽不進去，「因此，在出現好轉之前，這場貿易爭端可能會變得更糟」。

（華爾街日報）