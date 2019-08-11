【逃犯條例】新加坡官員：擾亂社會行徑持續　就無法找到解決方案

新加坡律政兼內政部長尚穆根（K Shanmugam）今日（11日）回答新加坡《聯合早報》等媒體提問有關香港反修例風波，示威者的訴求之一是落實雙普選，尚穆根表示，「如果一些人以為中國會讓香港有不同的制度，那是一廂情願。中國領導人會認為這最終是把矛頭指向中國共產黨。」 他又表示，部分輿論認為資金和財富將從香港流入新加坡，新加坡可從中獲益，但這種觀點是非常片面的。

反修例風波爆發以來，香港多處道路受封堵。（黎靜珊攝）

對於香港兩個多月來每周上街示威、包圍警局、地鐵服務受影響等情況，尚穆根認為任何一個政府都有責任應對涉及法紀的局面。尚穆根又指，大量香港民眾走上街頭，其中除了年輕人，還包括各行各業的專業人士、公務員和其他人士，這意味著這些示威抗議活動背後可能還有其他深層的原因。示威肇因不一定完全和人民的物質願望有關。一些示威者似乎是從意識形態的角度出發，他們希望看到政府的結構出現改變。

尚穆根說理解人們有追求美好生活的訴求，但如果這樣嚴重擾亂社會的行徑持續，就無法找到解決方案。他相信香港需要中國大陸的支持解決問題，香港政府也會尋找解決方案。

尚穆根指出，香港既然是中國的一部分，北京會要香港適應中國的治理體系，「如果一些人以為中國會讓香港有不同的制度，那是一廂情願。中國領導人會認為這最終是把矛頭指向中國共產黨。」他認為中國領導人也大可說，世界各地的眾多政治制度中，有哪一個跟中國一樣，既確保篩選出最優秀的人並把他們遍布到政府和各領域去，也在35年裏，讓五六億人脫貧，「歷史上沒有另一個國家曾經這麼做，但這沒讓中國獲得足夠的肯定，這其實是很大的成就」。

示威者要求立即雙普選、撤回逃犯條例。（盧翊銘攝）

新加坡可從中獲益的觀點片面

尚穆根表示，反修例運動爆發後，部分輿論認為資金和財富將從香港流入新加坡，新加坡可從中獲益，但這種觀點是非常片面的，只有中國（經濟）有良好表現、香港（經濟）有良好表現、區域（經濟）有良好表現，新加坡（經濟）才會有良好表現，不穩定狀況不會讓人獲利。

尚穆根說：「香港有許多優勢，如果你要我以一句話來概括，那就是中國的支持。」他說：「香港的地理位置不變，它作為中國的一部分沒有改變，香港作為中國前哨的寶貴地位和金融中心的地位，也不變。它不只是金融中心，也是重要的金融中心，與其他中國城市相比更佔優勢。」

尚穆根又表示：「國際新聞機構的分析流於表面，為事件亂貼標籤，把所有示威者都稱為民主戰士，警方則是負面的力量，他們濫用暴力。不少的報道從意識形態的角度出發，反映了被扭曲的觀點。」

（綜合報道）