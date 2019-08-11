【鴻蒙面世】德媒：美國打壓促進華為的技術突破　反會威脅美企

在中美貿易戰陰影和美國禁令下，華為上星期五（9日）正式對外發布華為自行研發的「鴻蒙」（HarmonyOS）。華為方面表示，華為仍優先使用Android系統，如果Android系統被美國禁止無法使用後，就隨時可以啟用鴻蒙系統。 美國總統特朗普當天率先表態，不會同意任何美國企業出售產品給華為。 德媒《法蘭克福匯報》9日發表的評論文章認為，美國打壓華為的舉動，正在促進中國企業的技術突破及技術自主性，到頭來反而會威脅美國的企業。

華為10日發布旗下產品線系列子品牌「榮耀」的首部智能電視「榮耀智慧屏」，榮耀智慧屏是首個搭載華為自行研發「鴻蒙OS」的終端產品。（網絡圖片）

文章指，特朗普警告盟友不要用華為設備來建設5G網路，他還限制美國企業向華為供應硬件或者軟件產品。對於華為來說，這確實是重大打擊。華為的產品也使用全球最流行的移動作業系統─來自Google的Android，以及一些配套的應用程式。用戶習慣於Android的數字生態，因此即便在中國以外的市場，也有許多人購買華為手機。

文章續指，美國推出針對華為的制裁，短期內會對華為構成威脅。同時，美國的壓力也提高了華為研發替代方案的動力。現在，華為發布了自研作業系統鴻蒙，這一系統的性能究竟如何、用戶體驗如何，還需要時間來驗證。

文章又稱，在全球範圍內，鴻蒙系統的軟件生態在很長一段時間內估計都不會達到Android的水準。但中國人的目標，則已經很明確地說出來了：「我們要打造一個全球的作業系統，不僅僅用於華為。」如果美國的禁令到頭來加速了這一進程，那就太富有戲劇性了。

（《法蘭克福匯報》/德國之聲）