【逃犯條例】澳洲多家大學反修例活動爆衝突　參與者遭恐嚇騷擾

據法新社昨日（10日）報道，澳洲各大學校園也成為了香港反修例示威的戰場，而且衝突頻生。有支持香港示威的學生遭中國內地學生騷擾，北京當局也在背後默許這類行為。

7月24日，昆士蘭大學有多名香港留學生在校內發起靜坐活動，被大批內地留學生包圍，並以普通話辱罵及威嚇。（讀者提供片段截圖）

報道指，公眾集會和其他聲援活動在澳洲各地校園遍地開花，其中包括寫上支持言論自由與民主等字句的「連儂牆」。但這些活動激怒了部分中國內地學生，他們不僅跟校園內的集會示威者發生衝突、撕下連儂牆的便利貼，還要求各大學提供「單純的學習環境」且沒有「侮辱」中國的政治訊息。

墨爾本的蒙納殊大學（Monash University）6日有一場小型集會，一名男子激動地對學生怒吼，並推擠試圖介入其中的人。目睹這宗衝突的23歲學生詹姆斯（James）表示：「我們帶著口罩，因為我們知道他們會照相，並放到他們的社群網站上，還會試圖找出我們是誰。」他還說一些學生的個人資料都被放在網絡上，至少有一個人被鎖定且受到匿名電話騷擾。

蒙納殊大學6日有一場小型反修例集會，參與學生戴上口罩，以防被中國內地學生認出、騷擾。（Twitter）

港生：害怕被香港及大陸政府針對

報道又指，愛國人士也在微信上列出一名親港示威者於墨爾本的住家地址，還討論要向北京當局舉報支持示威學生的中國籍人士。

在位於布里斯班的昆士蘭大學（Queensland University），一群香港學生在9日舉行一場示威活動，支持遠在家鄉的親朋好友。其中一名支持者巴夫魯（Drew Pavlou）被人警告要他「小心點」，還曾收到短訊宣稱知道他的下落，更威脅要「殺他全家」。

昆士蘭大學示威發起人之一是21歲的港生姚雅各（Jacob Yiu，音譯），姚說：「我們相當擔心我們在校園甚至是在布里斯班的人身安全，我們也擔心回去香港，因為我們可能被鎖定了。」姚又說：「可能香港政府、甚至是中國政府都知道我們在這裏做甚麼，（且可能會）試圖拘留我們，我們對此相當害怕。」

（法新社）