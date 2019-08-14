新加坡《聯合早報》：籲港人對話緩和矛盾　避免香港問題國際化

港府修訂《逃犯條例》引發的衝突進入第10個星期，而且愈演愈烈。新加坡《聯合早報》今天（14日）發表社論稱，香港「動亂」的國際化風險大增，希望港人能夠通過對話緩和政治與社會的矛盾，體現「港人治港」的精神，從而避免香港問題國際化。

13日，香港機場有內地人被懷疑身份，遭示威者用索帶綁手。（曾梓洋攝）

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北京直接介入是「最後的選項」

社論稱，「三罷」及堵塞鐵路與癱瘓機場的不合作運動，令深受中美貿易戰影響的香港經濟雪上加霜。至今為止，香港上演的悲劇，還沒有看到任何良好結局的迹象。香港是國際都會，也是全球金融中心。香港的問題，擺脱不了國際的視線。在中美關係陷入低谷之際，香港問題國際化的風險大為提高。

社論指出，儘管美國總統特朗普在談到香港示威事件時表示，「那是香港和中國之間的事情，因為香港是中國的一部份，他們必須自己解決，他們不需要別人的建議」，但是香港問題還是可能成為美國向中國施壓的籌碼。美國最近將中國列為貨幣操縱國，預示美國可能在貿易戰中訴諸經濟制裁。如果中國政府直接介入香港的紛爭，不排除英美等西方國家會以維護人權為依據，對中國實施某種程度的經濟制裁。

社論認為，從北京的角度而言，特區政府若能「止暴制亂，恢復秩序」，將能彰顯一國兩制的優勢，也是最佳的結局。但是從最近解放軍駐港部隊發佈防暴演練宣傳片顯示，如果特區政府無法平息暴力衝突，或是示威活動繼續衝撞一國兩制的底線，中央政府已經做好直接介入的準備。儘管如此，北京直接介入香港事務的外交代價難以確定，從大局着眼，相信這會是它最後的選項。

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中港對立對新加坡沒有好處

社論引述新加坡律政部長兼內政部長尚穆根（K Shanmugam）最近接受香港《南華早報》訪問時的表態，強調新加坡受惠於區域的穩定，包括香港的穩定。如果香港與中國對立，對大家都沒有好處，包括新加坡在內。香港的特殊地理地位以及歷史，使香港問題容易引發國際化的風險。這將使香港問題複雜化，不利於區域的穩定以及經濟發展。

社論最後指，香港特首林鄭月娥先後呼籲港人，避免「玉石俱焚」以及將香港推向「粉身碎骨的深淵」。該報希望港人能夠通過對話緩和政治與社會的矛盾，體現「港人治港」的精神，從而避免香港問題國際化。

（聯合早報）