加媒：華為在加拿大啟動6G研究　與多所大學開展洽談

據加拿大媒體近日報道，華為在加拿大渥太華的研究中心已經啟動了6G網絡的研究。華為還稱，公司已經與加拿大多所大學的研究者展開了洽談。

加拿大去年12月按美國要求逮捕華為副董事長孟晚舟之後，中加關係惡化。 （資料圖片）

上述消息來自加拿大媒體「The Logic」8月13日的報道。報道又指，華為表示，其渥太華研發實驗室將幫助引領華為全球6G發展。報道稱，加拿大政府尚未決定是否允許華為5G網絡在加拿大運營，最終的決定將在今年秋季的加拿大聯邦政府大選之後做出。

據《紐約時報》2月報道，華為宣布將在加拿大新招聘200名員工，使該公司在那裏的員工人數增加20%左右。此舉是華為為了加強研發做出的部分努力。華為還表示，在2018年投資1.36億美元的基礎上，將把在加拿大的研發投資增加15%。

華為曾指6G時代於2030年後來臨

對6G的研究還屬前沿探索，目前尚無統一的6G標準，各大公司對6G的研究依然處於初級階段。華為5G產品線總裁楊超斌曾表示，5G是未來10年到20年的主流，6G要來也是2030年之後的事情。

值得一提的是，自加拿大去年12月按美國要求逮捕華為副董事長孟晚舟之後，中加關係惡化。目前，孟晚舟仍在加拿大接受有條件保釋。

（綜合報道）