【非洲豬瘟】美媒：中國採購逾萬噸美國豬肉　七週以來最大一批

美國農業部週四（15日）發佈的最新資料顯示，中國上週購買了七週以來最大的一批美國豬肉。分析師稱，中國可能需要進口美國豬肉來抵消非洲豬瘟造成的損失。

中國在8月2日—8日期間購買了約1萬200噸美國豬肉。在美國宣佈將對餘下所有中國進口商品加税後，中國商務部8月5日表示，中國企業將停止購買美國農產品。尚不清楚這批採購是在8月5日之前或之後達成。

明尼蘇達州肯揚附近，農場主馬修·凱勒走過他的豬圈。（美聯社）

有分析師表示，此次採購表明中國可能需要進口美國豬肉來抵消豬瘟造成的損失。

美國豬肉年出口量是64億美元，佔總產量的25%。中國去年對美國農產品徵收了報復性關税，其中對美國豬肉的關税是62%，這大大減少了美國豬肉的銷售。

這些關税還大幅削減了包括大豆和高粱在內的美國農產品出口，促使特朗普政府為美國農民提供了高達280億美元的補貼。

美國全國豬肉生產商協會發言人門羅（Jim Monroe）在郵件表示，中國是美國豬肉的主要出口市場之一，美國豬肉生產商希望能夠結束與中國的貿易爭端。

「我們迫切希望結束與中國的貿易爭端，並獲得市場准入，這將使美國豬肉有機會更充分地參與對世界最大豬肉消費國前所未有的出口機會。」

中國正積極擴展美國以外的豬肉進口管道。中國主要豬肉食品企業萬州國際週二表示，公司正尋求從歐洲、日本和韓國等國進口豬肉，以應對貿易形勢的影響。

（美國之音）