【逃犯條例】澳洲撐港集會遇中國留學生抗議　ABC記者拍攝被阻

反對修訂《逃犯條例》引發的風波已蔓延逾兩個月，引起國際關注。大專學界聯同連登「我要攬炒」團隊昨日（16日）舉辦「英美港盟 主權在民」集會，澳洲悉尼、墨爾本等多個城市都有聲援活動，主張「和香港站在一起」（Stand with Hong Kong）。 據澳媒報道，活動期間有不少中國留學生到場高舉五星旗和唱國歌抗議，與聲援香港人士互相指罵並發生推撞，場面一度混亂，需要警方維持秩序。 此外，一名澳洲廣播公司（ABC）記者當日在墨爾本集會現場拍攝期間，懷疑受到一名中國男子阻礙。

澳洲多個城市舉行聲援香港集會活動。圖為悉尼。（AFP）

當地時間16日晚間7時左右，墨爾本維多利亞州州立圖書館外舉行聲援香港集會活動，集會人士高呼「香港人加油」、「Free Hong Kong」等口號。據《環球網》報道，當日也有中國留學生自發前往現場，高舉五星紅旗合唱中國國歌以示抗議。

報道稱，目擊者表示，起初至少有30多人在現場自發唱起國歌，並且連續唱了多次。另一名現場目擊者拍攝的影片則顯示，除了高唱國歌外，還有不少人高喊「One China」（一個中國）的口號，以示抗議。

報道稱這名操普通話的黑衣男子在集會現場出手打攝影師。（ABC新聞影片截圖）

另據ABC報道，當時墨爾本集會的現場大約有600人，過程中，有中國人與現場人士發生推撞，當地警方其後迅速將兩派群眾分開，避免衝突擴大。報道稱，當時有一名中國男子伸腳踢了一名參與集會的人士，並出手攻擊站在一旁的ABC記者以阻礙其拍攝現場情況。

ABC拍攝的影片顯示，事發時現場群眾正在高唱《Do You Hear the People Sing》，一名戴眼鏡、身穿黑色外套的男子伸手向攝影機方向用力打了一下，聽到攝影設備被打中「啪」的一聲。而網民上傳到Twitter的影片就顯示，這名黑衣男子操普通話與在旁人士爭論。一名女士對黑衣男子說「我看到你打人」，男子則回答稱「他先動的手」。另一名在場人士說要「報警」後，黑衣男子回了一句「智障」，其後試圖離開現場，但被拉住。在場人士當時堅持一定要報警。

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據悉，墨爾本集會活動中無人受傷。維多利亞洲警方後來證實，有2名男子因涉嫌非法襲擊而遭訊問，但隨後已被釋放，未知是否包括上述的黑衣男子。而除了墨爾本外，聲援香港集會活動當日同時還在悉尼、布里斯班及阿德萊德三個城市舉行，同樣出現中國人到場抗議的情況。

（綜合報道）