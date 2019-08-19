【中美角力】維吾爾族女獲特朗普重用任白宮要職　或激怒中國

白宮3周前低調任命美籍維吾爾族女性伊勒特比爾為國家安全委員會中國事務主任，在中美關係緊張之際，此次任命備受外界關注。

中美近年在新疆議題上多次交鋒，特朗普７月中旬接見了多名來自各國的宗教迫害生還者或其家屬，其中包括來自中國的維吾爾人代表。(影片截圖)

據美國《商業內幕》8月17日報道，雖然伊勒特比爾的對華政策尚不得而知，但對她的任命可能激怒中國，進一步加劇中美之間的摩擦。報道稱，此次任命對美國很重要，因為她是維吾爾族。

美國政府官員表示，伊勒特比爾來自知識分子家庭，現年36歲，是一名維吾爾族記者的女兒。美國官方沒有宣布這一任命，因為在特朗普政府時期，涉及國家安全委員會的人事任命有不對外公開的趨勢。伊勒特比爾在國安會的主要職責是幫助特朗普政府制定對華政策，包括貿易、軍事、人權等多個方面。

伊勒特比爾來自知識分子家庭，現年36歲，是一名維吾爾族記者的女兒。( 網絡圖片)

資料顯示，伊勒特比爾出生在新疆，小時候隨父母移居土耳其，然後定居美國。她的父親已經過世。伊勒特比爾的社交媒體賬號顯示，她大學就讀於喬治·華盛頓大學，在哈佛大學甘迺迪政府學院獲得公共政策碩士，之後於2015年拿到了馬里蘭大學的國際安全與經濟政策博士，博士論文主題是土耳其的外交政策。在讀碩士期間，她有過與前美國防長卡特（Ashton Carter）共事的經歷。

澳洲悉尼大學美國研究中心資深顧問蒙德舍因17日表示，前幾任白宮國安會中國主任都積極參與及協調外交政策，有機會會見中國領導人和中國外交官，地位舉足輕重，尤其是考慮到中國現在是特朗普政府關注的核心。

蒙德舍因認為，特朗普政府為了與中國達成更好協議，在人權問題上對華有保留，此次任命是特朗普政府更加關注人權議題的信號，而伊勒特比爾的族群身份背景可能成為美國對中國談判時的強力籌碼。