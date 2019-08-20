【封殺華為】華為獲延長交易許可　英媒：因美國經濟下行壓力加大

針對美國商務部對華為的出口禁令，商務部長羅斯日前宣布，將會再延長其交易許可90天，至11月中旬，但同時亦將46間華為分公司列入實體清單。截至目前，實體清單中已有超過100間華為分公司。 有英媒分析，美國經濟下行壓力加大，「任何被認為將打擊美國經濟的政策，都會對正謀求連任的特朗普（美國總統）造成巨大輿論壓力」，故在明年大選大背景下，國家安全與經濟衰退壓力之間，「特朗普政府如同走在鋼索上，小心謹慎」。

英國廣播公司（BBC）報道指出，美國政府在5月時出於國家安全顧慮，向華為下禁令。然而，為讓美國的公司平穩過渡，美國政府頒布90天的交易許可令，並在周一（19日）到期時又再次延續許可。禁令如果嚴格執行，將嚴重影響華為的供應鏈，但亦可能同時打擊華為正在服務的美國客戶，以及向華為供貨的供應商。

美國將於明年舉行大選，美國總統特朗普已宣布要競選連任。（視覺中國）

報道提到，延續華為交易許可前數天，白宮已放出多種互相矛盾的信號，例如特朗普向記者表明，現在看來很可能不會與華為做生意，「我根本不願意（跟華為）做生意，因為關乎國家安全。」早些時候，特朗普也曾表示美國暫時不會與華為做生意，但當時外媒有援引白宮官員說法，特朗普的意思只是指聯邦政府採購華為設備的禁令。

就在周一，白宮發出不同的信號，美國國家經濟委員會主席、白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）透露，美國商務部將延長對華為的交易許可90天，以在與中國進行全面貿易談判之際展現「誠意」。

報道認為，美國政府在對華為實有多重考慮，一方面標籤華為可能危害國家安全，但華為代表部分5G技術的頂尖水平，使現時在該領域落後的美國如夢初醒；另一方面美國股市近期大跌，債券市場更揭示美國存在經濟衰退風險，特朗普的屢屢發言，旨在打消民眾對經濟衰退的擔憂，「華為的許可令得以延續，估計是得益於此」。

近期股市大跌，美國經濟下行壓力加大。（視覺中國）

報道更稱，按此邏輯，美國原定於9月1日對中國貨品加徵10%關税，可能也會在最後時刻被叫停。此外，特朗普或不急於與中國達成貿易協議，「在競選（連任）的過程中，他迫切需要一個假想敵，為他的支持者製造危機感」。特朗普把經濟增長作為明年大選的主要綱領，但如果經濟衰退，「他將很難說服選民，稱自己取得了經濟成就」。

（BBC）