【深圳先行示範區】聯合早報：明確深圳在大灣區「核心引擎功能」

中共中央、國務院印發《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（下簡稱《意見》），支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。消息在陸港兩地均引起廣泛關注，有指文件賦予深圳新的發展定位，有支持追趕香港之意味。 新加坡《聯合早報》認為，中央選擇以深圳作為核心，意味著香港在大灣區的地位或會下降。

中央支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。（視覺中國）

《聯合早報》報道稱，深圳將建設「中國特色社會主義先行示範區」，要在本世紀中成為「全球標杆城市」。深圳和粵港澳大灣區的繁榮，被視為解決香港棘手社會矛盾的希望，但中央選擇以深圳作為核心，意味著香港在大灣區地位下降。

文章還引述《路透社》和《中新社》訪問專家的分析，招商證券宏觀團隊的謝亞軒和高明指出，《意見》提出「抓住粵港澳大灣區建設重要機遇，增強核心引擎功能」，明確深圳在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，而不是廣州或香港。

文中又指，北京航空航天大學副教授田飛龍向《環球時報》英文版表示，如果香港還沒有準備好接受參與中國發展的機遇，其未來的發展前景將非常有限，而深圳將高速發展。而國家高端智庫中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達則說，國家對深圳定位非常高，同時給予的支持「含金量」也很高。

（聯合早報）