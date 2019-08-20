山寨中國公安警車驚現澳洲街頭惹議　車主稱「開個玩笑」

近日在澳洲，阿德萊德、珀斯兩市出現帶有中文「公安」logo的車輛，外觀與中國警車十分相似，在網上引起熱議。 由於香港反對修訂《逃犯條例》引發的風波，國際社會也十分關注，且澳洲多地日前才舉辦完聲援香港活動，外界認為「山寨」中國警車在此敏感時機出現，或與香港的示威活動有關。

出現在珀斯街頭的「山寨」公安私家車。（Facebook）

據英媒《每日郵報》（Daily Mail）於15日 報道，珀斯街頭出現一輛Land Rover私家車，車身上有中文「公安」和「警察」字樣，加上車輛顏色為白色，與中國的警車非常相似。報道還稱，這輛私家車在街頭四處遊走，令當地華人社區的居民十分緊張。

此外，人民日報海外版《海外網》在20日也引述澳洲廣播公司（ABC）等媒體報道稱，澳洲警方日前證實街頭的確出現「公安」車輛，車上有漢語標記「警察」和「公安」字樣，出現在阿德萊德商務區及周圍區域。

出現在阿德萊德街頭的假冒中國警車。（ABC）

澳洲警方稱，正在調查這些車輛的具體位置，並調查是否涉及任何違法行為。一名涉事司機向警方透露，車輛上的標識來源於在網上購買的貼紙，貼在車上只是想開個玩笑。在與警方溝通後，貼紙已被取下。澳洲警方還指出，雖然複製澳洲警車的外觀是違法的，但還沒有法律規定複製其他國家警車也屬於違法。

日前在墨爾本、悉尼、布里斯班及阿德萊德等城市都有聲援香港的集會活動，期間有中國留學生到場抗議，雙方曾引發衝突。因此不少澳媒都將這些假冒的「中國警車」，與在香港示威活動相關聯。

此外，報道還稱，類似事件在澳並非首次出現。今年4月，墨爾本街頭就曾出現高仿版「中國警車」。由於車輛品牌多為寶馬和Land Rover，外界猜測，這些車輛可能是中國留學生改的。

（綜合報道）