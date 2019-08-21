聯合早報：貿易戰反映中美深層戰略競爭　找「下台階」越來越不易

中美貿易戰戰火持續。新加坡《聯合早報》社論認為，貿易戰越演越烈，並逐漸擴散至其他領域，兩國互不退讓，要找到體面的「下台階」越來越不容易。

文章認為，當特朗普的「美國優先」以及「保持美國的偉大」，碰上習近平「中華民族偉大復興」的「中國夢」，使中美關係出現巨大的張力。（資料圖片）

評論寫道，中美貿易戰去年7月正式開打，至今還沒有緩和的跡象，而且越演越烈，並逐漸擴散至其他領域。美國全面封殺華為，拉開兩國科技戰的帷幕。最近又將中國列為「貨幣操縱國」，為貨幣戰埋下伏筆。雙方以牙還牙，互不退讓，而且措辭日益強烈。兩國領袖各自有國內因素的考慮，不能向對方示弱。儘管貿易戰已衝擊兩國的經濟，但要找到體面的「下台階」，越來越不容易。

評論認為，貿易戰的演變反映中美兩國更深層次的戰略競爭。二戰以來，美國主導全球國際秩序，是頭號強國。但中國的快速崛起，改變了這個國際格局。當特朗普的「美國優先」以及「保持美國的偉大」碰上習近平「中華民族偉大復興」的「中國夢」，使中美關係出現巨大的張力。

中美脱鈎或迫使他國「選邊站」

評論寫道，中美兩國在經濟上有著「你中有我，我中有你」的依存關係，因此雙方多年來還保持鬥而不破的格局。然而，這一輪的貿易戰以及科技戰顯示，雙方都致力於擺脱這個依存關係，如Google表示將不再向華為提供安卓系統，華為則推出自主研發的鴻蒙操作系統應對。隨著中美關係惡化，兩國將加速擺脱依存關係。中美在經濟與科技領域脱鈎，最終很可能產生兩個不同的體系。

評論續指，從戰略的角度而言，中美脱鈎將可能迫使其他國家「選邊站」。新加坡必須確保兩個不同的體系還能兼容，並避免受到選邊站的壓力。在新加坡享有一定的優勢，有條件在兩個不同的體系中，扮演牽線搭橋的銜接角色。