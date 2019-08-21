【逃犯條例】BBC：港人親身赴台灣搜羅裝備　教會成物資中轉站

修訂《逃犯條例》爭議近月觸發連場警民衝突，五金舖和防具舖售賣的防毒面具等裝備經常缺貨，而集運公司又發出緊急通知，指內地海關要求攔截頭盔等物品，示威者面臨難以買到防具的困難。 英國廣播公司（BBC）20日（星期二）報道指，不少香港人近日開始赴台灣搜羅裝備並帶回港，當地更有教會收集物資轉送與香港人。

台北市濟南教會收集裝備並轉送予香港人。圖為濟南教會的黃春生牧師。（ETtoday新聞雲）

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報道指，近來不少香港人開始到台灣搜羅防護裝備回港，他們在網絡上俗稱為「螞蟻」。在台灣的香港人透過互通消息，在社群網絡中建立「可帶貨」的渠道，讓赴台帶貨的「螞蟻」可以快速找到店舖。受訪的一對40歲香港男女解釋，除了台灣的貨源尚且充足外，在台灣收購東西是令人安心的，「過去香港都是用淘寶、蝦皮購物甚麼的，會留下電子紀錄」。

受訪者又表示，由於擔憂有「內鬼」滲透，「螞蟻」群組都極為隱密，其團隊同伴僅約5、6人，不算是一個組織，「就是一群自發的同路人，兄弟登山，各有各做」。

此外，台北市濟南教會亦義務協助轉送裝備予「螞蟻」帶回香港，報道指該教會內堆滿多種防護裝備，包括防毒面具、面罩和濾罐等。濟南教會的黃春生牧師表示，裝備都是善心人士贈與，教會只協助寄放物品。黃春生又稱，台灣在中南部有很多化工廠大量生產防毒裝備與面罩，「很多工廠甚至直接詢問教會可否送過來，還有台灣空運公司協助運到香港，他們都不收任何費用」。

受訪的一對香港男女近日到台北後先在市區內的五金舖晃了一圈購買物資，但只找到4個防毒面具，透過網絡知道濟南教會有貨，馬上前來取貨，將裝備塞滿了行李箱。

曾有人欲捐強力彈弓遭拒

台媒ETtoday新聞雲21日（星期三）報道指，濟南教會又與在台港生組織「香港邊城青年」等合作；教會在5天前陸續有大量物資送到，捐贈者都是台灣各地民眾，5天下來已經有超過50名香港人領取物資。黃春生表示，教會希望提供的是人道、非暴力的協助，「曾有人想要捐贈強力彈弓，但我們拒絕了」。

（英國廣播公司/ETtoday新聞雲）