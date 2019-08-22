【中美貿易戰】英媒：憂慮前景　大批中國留學生棄美赴英

據英媒《泰晤士報》等媒體近日報道，受中美貿易戰影響，中國學生憂慮在美留學的前景，導致赴英國求學的中國留學生人數大增，並預計赴美國求學的中國留學生人數將有所下降。

英媒指受中美貿易戰影響，赴英國求學的中國留學生人數大增。圖為英國曼徹斯特大學。（網絡圖片）

《泰晤士報》18日（周日）的報道指，據英國官方數據，今年秋季將有大約7700名中國留學生赴英國就讀，比去年多了近2千人，人數創下新高。而同10年前相比，中國留學生人數幾乎翻了一番。此外，在2017-18年度，共有高達36萬中國留學生在美國求學，但中美貿易戰影響了中國學生赴美留學的意向，今年預計人數將有所下降。

一名中國學生受訪表示，他曾考慮赴美留學，但最後決定去英國留學，他解釋稱「中美間政治關係仍然緊張，未來充滿不確定因素」，「貿易戰肯定是其中一大因素」。

此外，一名中國學生向內媒《環球時報》表示，他沒有接受美國入學通知書，而決定赴英國曼徹斯特大學讀書。他表示，他父母堅決反對他去美國留學的計劃，他們擔心美國政府會指稱他是間諜而把他送到監獄。他還說，更多的中國留學生在權衡英美留學利弊後選擇英國，因為他們覺得美國不再歡迎他們。

英鎊疲軟 赴英留學更便宜

英國廣播公司（BBC）21日（周三）的報道稱，2019年共有近2萬名中國學生申請赴英國留學，比2018年多出近5千人。不過並不是所有人都能獲學校錄取。中國是英國海外留學生群體的最大生源，中國留學生僅在曼徹斯特就有5千人。而近期英鎊疲軟，讓留學生更加青睞英國。在英國，完成授課型研究生課程僅需一年，這比去美國划算。

（綜合報道）