稱「擔心外國影響」　澳洲新南威爾士州叫停孔子學院中文課程

被視為是中國「鋭實力」的孔子學院近年備受爭議，其中澳洲更有多間大學上月被質疑與孔子學院簽署協議時未有申報。 澳洲人口最多的新南威爾士州日前就宣布，由於擔心潛在的外國影響，公立學校將逐步關閉由孔子學院的中文課程。

綜合外國傳媒報道，州政府在報告中指出，經評估後發現有一些「特定因素」，可能會導致外界認為孔子學院正在或可能助長在州教育部門不適當的外國影響。據了解，新南威爾士州共有13間公立學校開辦孔子學院的中文課程。課程由中國政府資助，由中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室負責，並長期派專人在澳洲進行管理督導，州政府教育部門有特意為中方人員設置職位。

新措施針對的主要是中小學。（資料圖片）

報告表示，經過超過一年的調查後，認為不能排除中國在州教育部門安插人員，發揮影響力的可能性。雖然目前未有確實證據，但基於長遠考慮，故決定逐步取消課程，改由州政府直接籌辦。

新措施針對的主要是中小學，同樣位於新南威爾士州的悉尼大學、新南威爾士大學等高校內的孔子學院，暫時沒有受到影響。

中國外交部發言人耿爽在周五（24日）有針對此事作出回應，指新南威爾士州的孔子學院項目，是由該州教育部門主動提出申請，並與江蘇省教育廳於2012年合作成立，「相關合作公開透明、合法合規，多年來為推廣漢語教育、增進中澳兩國人民相互了解和友誼發揮了重要作用。」

耿爽指中方對澳洲新南威爾士州叫停孔子學院的中文課程表示關切。（中國外交部）

耿爽又表示，新南威爾士州政府事先未有與中方溝通而宣布停辦課程，此舉對當地民眾和學生既不尊重、也不公平，不利於中澳人文交流，中方表示關切，「我們希望澳洲及新南威爾士州有關方面尊重中方合辦單位、珍視雙方合作成果，不要將正常交流項目政治化，多做有利於中澳友好與互信的事。」

（綜合報道）