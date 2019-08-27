【中美貿易戰】美媒：國際品牌遷離　內地四分一運動服生產線閒置

美媒彭博社24日（上週六）報道，中國體育用品製造商特步集團的董事局主席兼行政總裁丁水波透露，曠日持久的中美貿易戰迫使全球最大體育品牌將生產移出中國，中國目前有四分之一的運動服裝生產線處於閒置狀態。

報道指，中美貿易戰迫使全球最大體育品牌將生產移出中國，導致中國工廠產能閒置。（資料圖片）

丁水波表示，中國的工廠正面臨巨大壓力。鑑於美國總統特朗普的政策，國際品牌正轉移到其他國家的供應商，導致中國工廠產能閒置。丁水波又稱，這種出走趨勢使中國工廠不得不以九折的優惠價碼，吸引像特步這樣的公司來使用工廠空置的生產線。

中國素有世界工廠之稱，產能閒置凸顯了中美貿易戰對中國製造商的衝擊。此外，中國的工廠還要面對中國近30年來最低的經濟增長速度。

越來越多跡象表明，過去數十年來受中國經濟崛起推動的全球供應鏈將徹底改變。隨著貿易戰不斷升級，從微軟到單車生產商捷安特，全球企業正不斷轉移出中國。特朗普近日更指令在華美國企業「立即尋找代替中國的地點」。

全球最大消費品供應鏈管理商利豐近日發布的財務報告顯示，利豐協助了世界最大零售商在內的客戶將生產線從中國轉移到其他地區，其中一家美國零售商在兩年內把對中國的依賴從70%減少到20%。

（彭博社）