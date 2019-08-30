【中美貿易戰】美媒：中國正研究科企對美依賴程度　評估抵禦能力

中美貿易戰衝擊科技企業。近日，有消息指，官方正研究中國科技公司對美供貨商的依賴程度，以採取措施保護本國企業。 美國《華爾街日報》8月30日引述知情人士透露，中國國家發展和改革委員會、工業和信息化部以及商務部的官員正與中國國內科技企業進行接觸，詢問供應鏈結構和對美企依賴度相關事宜，以評估它們抵禦更多貿易戰衝擊的能力。

中國華為公司是世界上最大的電信設備供應商。（VCG）

知情人士稱，中國政府接觸的公司包括中國知名智能手機生產商小米集團、Oppo移動通訊有限公司和Vivo移動通訊有限公司。

報道指出，中國官員一方面試圖在貿易爭端中採取與美國力度相當的反制措施，另一方面也希望確保本土企業不會受傷害。

事實上，在中美出現貿易爭端前，中國就試圖擺脱對美依賴，進一步實現技術獨立。目前，一些中國公司已將美國公司從供應鏈中剔除。

互聯網設備供應商美國思科公司首席執行長羅卓克（Chuck Robbins）本月早些時候表示，該公司已不再被中國企業邀請參與投標。

隨着中美分歧日益擴大，美國對中國科技企業的打壓持續升級。據最新消息，美國檢察官正在調查中國電信設備製造商華為涉嫌技術盜竊的新案件。華為被控多年來從多名個人和多家公司盜竊知識產權，並從競爭對手公司招聘員工。

但中國商務部新聞發言人高峰表示，在很多領域，中美兩國企業在產業鏈中有相互依存關係，打壓中國企業最終受損的會是美國企業。

他還強調，中方希望美國注重企業利益，儘快取消對華為等中國企業的打壓和制裁措施。

此外，華為創始人任正非曾表示，封殺華為只會給美國帶來更多損失，「將華為拒之門外將會成為美國落後的開始」。