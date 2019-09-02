國航停飛北京至蘇黎世航線　瑞媒：或與波音737 MAX禁飛有關

據瑞士SRF電視台昨日（9月1日）報道，中國國航自10月14日起將停飛北京與蘇黎世之間的直達航班。消息一出，隨即引發瑞士多間傳媒猜測背後原因。

波音737 MAX客機，獨特的機翼末端設計成為MAX系列的標誌。（路透社）

據悉，消息首先由瑞士航空業傳媒《旅遊新聞》網站爆出，稱從與國航有業務往來的旅遊業合作夥伴處獲悉，國航營運的北京往返蘇黎世航班（CA781/782），將從10月14日起停飛。隨後，《瑞士資訊》（Swissinfo）記者致電國航駐蘇黎世營業部，證實該消息屬實，但有關消息暫未對外公布。許多瑞士商業和旅遊機構擔心，中國遊客可能會因此減少。

瑞士旅遊局數據顯示，中國遊客在瑞士的留宿人次，2000年時為23.4萬，到2018年猛漲至約173萬，而中國遊客在瑞士平均每日消費380瑞士法郎（約合3045港元），是外國遊客之最。分析認為，國航停飛北京往返蘇黎世航班不會是因為乘客人數不足。

2017年6月，經過數年停飛後，國航重啟北京至蘇黎世直飛航線。《旅遊新聞》推測，國航之所以放棄這條直航航線，直接原因或與波音737 MAX兩次空難有關。由於該機型被禁飛，國航無法按照原定計劃，繼續讓此前訂購和已引進的波音737 MAX型客機投入商業營運。在只能使用原有客機的情況下，北京往返蘇黎世這種相對較新的航線，便迅速淪為犧牲者。

《旅遊新聞》認為，未來這一線路是否會「復活」仍是未知數。國航正大量引進「空中客車」A350客機，或許未來2至3年內，該機型客機會用到北京至蘇黎世直航路線上。

（綜合報道）