印媒：中國偵察船去年底駛近印海軍基地進行偵察　時間長達兩周

據印度媒體「Zee News」1日（周日）報道，中國「天王星」號電子偵察船去年12月在印度的安達曼-尼科巴群島附近及印度東部海岸航行兩周，並一度進入了印度專屬經濟區數天。 報道指，安達曼-尼科巴群島是一個非常敏感和重要的海軍基地，印度軍方唯一一個三軍聯合戰區司令部就位於這片群島的首府布萊爾港。

東調級（815G型）電子情報偵察船「天王星」號。（網絡圖片）

報道指，印度情報機構警告稱，中國定期派偵察船到印度洋地區進行偵察，以收集有關印度海軍基地和部署在該地區戰艦的細節。中國近期更派出先進的東調級（815G型）電子情報偵察船「天王星」號，以偵察印度海軍基地的設施。

印度情報機構正試圖找出，「天王星」號在印度洋水域收集到何種信息，以及這一動作背後的動機。一名印度安全機構的高級官員說：「我們也在確定安裝在中國海軍船隻上的情報收集設備的細節」。

據悉，815G型電子偵察船能夠對多個目標進行全天候偵察，還能夠跟蹤彈道導彈。該船配備了目前只有美國等少數國家能夠研發的先進電子偵察系統，並裝備有三個衛星通信天線。在大型球狀天線的幫助下，該型電子偵察船可以輕鬆對電子情報信號實施監控。815G型電子偵察船也被用來偵察在太平洋地區舉行的軍事演習。

（Zee News）