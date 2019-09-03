31間俄企獲准對華出口禽肉　俄媒：中國有望成最大買家

據俄羅斯衛星通訊社8月30日報道，目前已有31間俄羅斯企業獲准對華出口禽肉，到今年底，中國將可能成為俄羅斯禽肉的前3大進口國。若出貨量繼續增長，中國將有望超過越南和烏克蘭，成為俄羅斯禽肉的最大買家。

目前已有31間俄羅斯企業獲准對華出口禽肉。（視覺中國）

報道引述俄羅斯肉類及肉製品生產企業切爾基佐沃（Cherkizovo）集團首席分析師安德烈．達利諾夫指出，只要不出現不可抗力因素，中國到2019年底將成為俄羅斯禽肉出口的前3大市場。如果出貨量繼續增長，中國將有望超過越南和烏克蘭，躍居首位，自俄羅斯年進口禽肉量或達到3.5至4.5萬噸。

今年2月，首批俄羅斯禽肉產品發往中國，目前已有31間企業獲得出口許可。據達利諾夫估算，禽肉對華出口量已從0增長至7月的4400噸，明年或將達到10至15萬噸。他指出：「有可能隨着肉類價格的上漲，中國將批准更多俄羅斯企業的供應。」

目前中俄尚未就對華出口俄羅斯豬肉問題達成協議。（資料圖片）

俄冀年內解決對華出口豬肉問題

至於豬肉方面，目前中俄尚未就對華出口俄羅斯豬肉問題達成協議。俄羅斯第一副總理兼財長西盧阿諾夫（Anton Siluanov）近日表示，他希望在今年解決開闢中國豬肉產品市場的問題。

根據內地公布的監測數據，截至8月第3個星期，豬肉、牛肉、羊肉等價格分別較前星期上漲8.8%、1.4%和0.7%，其中豬肉批發價格已連續第12周上漲。

內媒《金十數據》指，目前加拿大等北美市場的豬肉無法進入中國市場。相較之下，俄羅斯國內的豬肉市場仍有逾100萬噸豬肉待售，剛好可填補供應缺口。

報道指，隨着中國對肉類需求的上漲，看好中國農產品市場的並非只有俄羅斯。今年4月，阿根廷成功與中國簽訂關於豬肉雙向進出口的衛生檢驗協議，並於7月拿下首批300噸豬肉的對華出口訂單。據悉，這批豬肉將於10月4日抵達上海的港口。此外，巴西在大豆出口上嘗到甜頭後，亦在擴大肉類產品的對華出口規模。

（綜合報道）