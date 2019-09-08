內地半個月四副部級高官落馬　新媒：建國70周年之際表現反腐成就

中共中央紀委近期持續密集打虎，半個月來更有四名副部級高官落馬。 據新加坡媒體《聯合早報》今日（8日）報道，學者指出雖然中共十八大後反腐力度加大，但當下腐敗問題仍然嚴重。中紀委此時密集打虎，或有助在中共建國70周年之際表現反腐倡廉成就，同時在中共四中全會下月召開前，展示對長期反腐和建設法治政府與社會的決心。

中共海南省委常委、海口市委書記張琦在本月6日落馬，成為2017年中共十九大後海南首個落馬的省部級「老虎」。（網上圖片）

報道指，河南省副省長徐光、安徽省高級人民法院原院長張堅以及河北省副省長李謙分別在上月24日、25日和27日落馬，中共海南省委常委、海口市委書記張琦則在本月6日落馬，半個月來共有四名副部級高官落馬，而張琦也成為2017年中共十九大後海南首個落馬的省部級「老虎」。

此外，兩名前副部級高官─湖南省人大常委會原副主任向力力以及國家質量監督檢驗檢疫總局原副局長魏傳忠，則在昨天（9月7日）被「雙開」（開除黨籍和公職）。與此同時，金融圈反腐工作也在持續推進。前天（9月6日），人保投資控股有限公司原黨委書記、總裁劉虹涉嫌受賄犯罪被開除黨籍；中國中信集團有限公司原黨委委員、執行董事趙景文則因涉嫌受賄貪污被提起公訴。

學者：表現反腐倡廉領域取得的成就

報道引述北京航空航天大學公共管理學院教授任建明表示，中共十八大到十九大之間，被立案審查的省軍級以上黨員幹部及中管幹部共440人，平均每年80多人；十九大後，2018年被立案審查調查的中管幹部則有68人，仍維持較高水平。他藉此說明，雖然十八大後高壓反腐力度大，但腐敗存量和增量仍較大，腐敗問題依然較多，近段時間中紀委密集打虎並不意味著案例增多。

過去兩周中紀委頻密的反腐動作引起輿論注意。中國人民大學法學院教授朱景文表示，中共建國70周年將至，此時表現反腐倡廉領域取得的成就，或有助為70周年大慶創造良好社會環境。

朱景文也指出，中共下月即將召開十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），包括依法治國在內的國家治理體系和治理能力現代化預料是重要議題之一，此時維持反腐高壓態勢有助說明中央對長期推行反腐工作的決心，也表現出對建設法治政府與社會的重視。

（《聯合早報》）