【逃犯條例】德雙胞胎熊貓取名「香港」？園方：冀與中方共同命名

8月31日，中方出租給柏林動物園的大熊貓「夢夢」誕下雙胞胎熊貓。正值香港反修例風波持續多月，加上德國總理默克爾訪華，雙胞胎熊貓的命名問題引發了外媒關注。 有德媒舉行命名投票，結果榮登榜首的名字為「香」及「港」。黃之鋒則向德媒建議，雙胞胎熊貓應命名為「民主」和「自由」。 不過德媒報道則指出，出租熊貓生下的下一代的所有權屬於中方，新生熊貓的命名須獲得中方的同意；也有報道指園方希望與中國專家一起為雙胞胎熊貓取名。

8月31日，中方出租給柏林動物園的大熊貓「夢夢」誕下雙胞胎熊貓。（網絡圖片）

柏林當地報紙《每日鏡報》就雙胞胎熊貓的命名問題向其讀者發送了問卷。初步統計結果顯示，「香」+「港」的組合位居榜首，緊隨其後的是「陰」+「陽」，「乒」+「乓」。選項裏甚至還出現了「黃之鋒」和「周庭」。

原訂本星期訪問德國的黃之鋒在接受德媒《圖片報》訪問時建議，新出生的雙胞胎熊貓應命名為「民主」及「自由」，從而向北京方面發出明確的訊號。他表示：「香港當初回歸中國之時，北京政權就試圖通過給香港送熊貓的方式來展現友好的形象。20多年後的今天，現實卻是另外一副模樣。」

柏林動物園一名發言人對德國之聲表示，只有在雙胞胎熊貓的性別確認後，才會和成都大熊貓繁育研究基地共同探討命名問題。園方又強調，目前根本還沒有就命名問題與中方展開過任何交流。報道又指出，出租熊貓生下的下一代的所有權屬於中方，新生熊貓的命名不可能不獲得中方的同意。

德國之聲的報道又指，從以往的經驗來看，熊貓命名似乎並沒有特定的模式，既有當地民眾投票決定名字，也有由園方或者政治高層直接決定。2015年，華盛頓美國國家動物園一隻熊貓就由中美兩國的第一夫人共同決定命名為「貝貝」。

園方冀與中國專家一同為新生熊貓取名

德媒《柏林晨郵報》的報道則稱，柏林動物園在接受該報採訪時明確表示，園方希望與中國專家一起為雙胞胎熊貓取名。據稱，目前在動物園中已經流傳取名「小雲」和「陽光」的意見。

（綜合報道）