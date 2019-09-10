【中美貿易戰】印媒：美國盟友澳洲漁人得利　對華出口大增

印度《商業標準報》（Business Standard）9日（周一）報道，本來澳洲面臨個人信貸緊縮、房市低迷和企業信心低落等經濟問題，但中美貿易戰使澳洲對華出口旺盛，意外地使澳洲這個美國盟友在中美貿易衝突中得益。

澳洲向中國出口主要鐵礦石等大宗商品。北京正加速基建支出以抵消美國提高關税引發的損害。這種情況下，中國對那些出口的需求旺盛。﹙路透社﹚

報道指，澳洲約1/3出口流向中國，主要是鐵礦石等大宗商品。北京正加速基建支出以抵消美國提高關税引發的損害。這種情況下，中國對那些出口的需求旺盛。澳洲貿易勢頭良好，今年第二季度出現1975年以來首次經常賬戶順差。在其他增長不利因素累加之際，這為澳洲經濟注入一些急需的能量。

安保資本首席經濟學家奧利弗（Shane Oliver）說：「看上去像是矛盾的。我們聽到大家都在談貿易戰，貿易戰顯然會影響貿易，但我們（澳洲）出現了創紀錄的貿易順差，遠超預期。」

作為美國盟友，澳洲的貿易情況顯得另類。美國一些盟友的經濟在貿易爭端中受到連帶損害，比如6月份德國出口按年下降8%，其經常賬戶順差也減少。而去年初以來，澳洲對華名義出口上升30%。摩根大通認為，如果面臨經濟進一步減速，北京或再度採取刺激方案。

與此同時，澳洲也受益於美國收緊對中國學生的簽證。澳洲教育集團Navitas稱，2017年到2018年，澳洲高校的中國學生人數增長遠超美國。

不過報道又指，若北京在貿易上採取針對性措施，殃及美國的盟友，澳洲也易受到衝擊。

（印度《商業標準報》）