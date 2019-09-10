iPhone新機發布在即　英媒：或激發升級熱潮，多數需求將來自中國

蘋果公司（Apple Inc.）將於香港時間11 日凌晨舉行產品發表會，預計會發表新一代的iPhone 產品。 據英媒《路透社》9日報道，華爾街分析師表示，現有用戶的升級需求，可能為蘋果新款iPhone帶來高達2億部的銷量。儘管中美貿易戰如火如荼，但分析師預計，新iPhone的大部分需求仍將來自中國。

華爾街分析師預估，

報道稱，Wedbush的分析師推測，未來一年內iPhone銷量將達1.8億部，而中國大約有6千萬至7千萬消費者有升級需求。

一些分析師指出，蘋果目前在全球擁有大約9億部活躍iPhone，但iPhone X自2017年推出以來銷售疲軟，加上實行相對嚴格的定價控制，不少用戶持續使用原有的手機，估計新機推出後，會刺激之前一直抱持著觀望態度的用戶。

美銀分析師估計，目前約有2億部Phone 6或是更舊款的手機有升級需求，這些舊機將帶來升級潮的需求，「2020財年是iPhone『以舊換新』周期，而2021年應是5G手機周期。」

此外，蘋果近年來為了提振中國市場的銷量，多次調降iPhone售價。美銀分析師指出，當蘋果下調iPhone XR售價時，需求明顯提升，預期蘋果未來可能會下調部分機型的價格。

消息稱，iPhone 11、11 Pro 及 11 Pro Max 如無意外將會分別入替 XR、XS 及 XS Max。（EverythingApplePro）

報道指，分析師和其他業內觀察人士預計，蘋果將推出三款新手機：5.8英寸的iPhone 11 Pro、6.5英寸的iPhone 11 Pro Max以及6.1英寸的11R低價機。分析師並推測，新iPhone基本款的定價為749美元（約合5,880港幣）、iPhone 11 Pro定價為999美元（約合7840港元）、iPhone Pro Max的價格為1,099美元（約合8620港元），大致與去年持平。

據悉，美國政府自9月1日起對智能手錶及無線耳機等中國生產的商品徵收15%的關税，對iPhone等智能手機的關税則將自12月15日起生效。

路透社統計，蘋果50項中國製造產品，到年底有多達46項需要支付關税，比例高達92%。但分析師估計，蘋果公司將自行消化這些產品的潛在關税，以換取提升銷量。

（路透社）