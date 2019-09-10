【逃犯條例】中國駐俄大使：香港發生的暴行泯滅人性、令人髮指

9月10日，中國駐俄羅斯大使張漢暉接受俄羅斯衛星通訊社專訪，就中俄建交70周年、新時代中俄全面戰略協作夥伴關係以及朝鮮半島局勢等回答了提問。 在採訪中，他還談及香港當前情況，他表示香港當前發生的暴力行為「泯滅人性、令人髮指、罄竹難書」，指香港最急迫和壓倒一切的任務是依法止暴制亂，恢復正常社會秩序。他又說，中俄在此問題上相互支持，反映出兩國有共同的利益和訴求。

8月12日，新任駐俄羅斯大使張漢暉向俄外交部副部長莫爾古洛夫遞交國書副本。（外交部網站）

記者提及中俄兩國在國際問題上彼此支持，並問及朝鮮半島無核化問題上兩國能攜手做些什麼？

對此，張漢暉說，中俄雙方始終堅持朝鮮半島無核化目標，強調對話協商是解決半島問題的唯一有效途徑；中方支援美朝保持對話，相向而行，推動對話不斷取得進展；支持朝韓改善關係，繼續推進和解合作。中俄將繼續為推動政治解決半島問題發揮建設性作用。希望有關各方抓住機遇，展現誠意，積極探索解決彼此關切的有效辦法，推動半島無核化和政治解決進程取得新進展。

記者亦提及香港當前局勢，並稱「香港的暴亂事件愈演愈烈」，並提及美國總統特朗普、加拿大總理特魯多都希望中方不要鎮壓遊行者，希望中國政府能與遊行者們談判。您如何評價他們的這些言論？

張漢暉對此指出，香港是中國的香港，不是美國的，也不是英國的，香港事務純屬中國內政，不容任何國家、組織和個人干預。

他說，以美國為首的部分西方國家罔顧中方嚴正立場，罔顧國際法和國際關係基本準則，屢次對香港事務說三道四、指手畫腳，粗暴干涉中國內政，中國對此表示強烈不滿和堅決反對，任何妄想在香港製造混亂、破壞香港繁榮穩定的圖謀都不得民心，不會得逞。

張漢暉說，中俄在維護國家主權和安全、維護社會穩定和秩序、反對外部干預方面有著共同的利益和訴求。（網絡圖片）

張漢暉還說，大家從電視、報紙和網絡等上都看到了發生在香港的大規模暴力犯罪活動，「我不再例舉這些泯滅人性、令人髮指、罄竹難書的極端暴行」。張漢暉說，事實證明，沒有法治的「民主」和沒有秩序的「自由」，只會導致無政府主義和社會動亂，最終損害的是廣大公眾的利益。當前，香港最急迫和壓倒一切的任務是依法止暴制亂，恢復正常社會秩序。中國中央政府將繼續堅定支持香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法。

張漢暉稱，全世界已看到，中俄在此問題上相互支持，說明雙方在維護國家主權和安全、維護社會穩定和秩序、反對外部干預方面有著共同的利益和訴求；中方願同俄方一道，加強相互支持，深化戰略協作，維護共同利益。

（俄羅斯衛星通訊社）