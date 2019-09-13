【考古大發現】1600年前古羅馬壁畫英國出土　驚見刻簡體字石塊

英國英格蘭東南部伯克郡的一條村莊，早前有考古學家挖掘出一幅已有1600年歷史、體積龐大的古羅馬馬賽克壁畫。 但出土的文物中，竟包括有一塊以簡體中文刻有「吉姆在這裏」的石頭，令人倍感疑惑。

壁畫主要描繪希臘神話人物珀羅普斯參加戰車比賽，贏得希波達彌亞公主的故事。（Boxford History Project）

出土文物中驚見刻有簡體字的石塊。（Boxford History Project）

綜合英國傳媒報道，該幅達6米長的馬賽克壁畫，所繪製的圖案相當精緻，保存完整，同類型馬賽克畫全世界僅有3幅。壁畫主要描繪希臘神話人物珀羅普斯參加戰車比賽，贏得希波達彌亞公主的故事。

壁畫早於2017年就被發現，但由於體積過於龐大，當時難以即時進行挖掘工作，故先用暫時用土壤重新掩蓋，讓當地農民能夠繼續耕種。及至近日，考古學家在條件許可的情形下，號召許多有興趣參與挖掘任務業餘人士參與，前後共花費10天的時間，讓整幅壁畫重現於世。

除了壁畫外，一同出土的文物之中，有一塊石頭格外引人注目，竟是清楚地以簡體中文字刻着「吉姆在這裏」。考古學家未有解釋該塊石頭的來源，初步分析認為，刻著簡體漢字的石塊，很可能是後人不經意間遺留在此，並非是同一個年代深埋於地下。

消息也引發內地網民熱議：「哪個遊客這麼皮」、「這是哪個遊客刻的？」、「新刻的，到此一遊了」；有網民更認為是「可能是一個來過中國的外國人，叫Jim的，隨手練了下中文」。

（綜合報道）