《聯早》引學者：中美互釋善意之際　美軍駛入西沙海域挑釁意味濃

中美近日就貿易談判相互釋出善意，或豁免部分商品徵税，或延遲加徵關税生效日期。但與此同時，美國海軍驅逐艦卻在南海具主權爭議的海域航行，再度觸發中美摩擦。 新加坡《聯合早報》引述專家指出，美軍在貿易戰緩和之時駛入西沙群島海域的挑釁意味濃，也顯示美國料繼續就南海問題向中國施壓，即使貿易談判取得階段性進展，也不會鬆懈。

9月13日，美軍「邁耶」號導彈驅逐艦闖入西沙群島海域。（資料圖片）

《聯合早報》引述中國人民大學國際關係學院副教授成曉河表示，美國驅逐艦的行動「較為惡劣」。一方面，中美近日剛在貿易戰上相互釋出善意，此時駛入主權爭議海域，顯然「不友善」；另一方面，美艦駛入的是中國實際控制的西沙群島附近海域，而非主權爭議涉及更多方的南沙群島，挑釁意味顯得更濃。

他認為，美軍此次行動反映美國在南中海問題上對中國的態度，不會受貿易談判影響，即使談判取得階段性進展，美國軍艦仍會繼續駛入南沙和西沙群島海域，「從中國角度看來顯然是施壓，但對美國而言（貿易戰和南海問題）是兩個不同的問題。」

新加坡學者：美軍常規軍事行動或更密集

新加坡拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟則指出，美國的行動在中美貿易戰爆發前已展開，中國或已「無奈接受」這時不時進行的事實，即使中美達成協議，美軍這類行動相信不會停止。

他續指，美國國務院和國防部近期尖鋭批評中國對越南的威迫，因此接下來可能進一步展示強硬姿態「秀肌肉」，除了自由航行行動，也可能涉及南中國海和周邊東南亞海域更密集的常規軍事行動，甚至包括從關島出動B-52轟炸機。

（聯合早報）