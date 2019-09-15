法媒：中國跨性別者難求醫　赴海外或黑市尋求變性手術

據法新社13日報道，中國跨性別者正面臨「無處求醫的困境」，由於中國境內合法的變性手術費用高昂，且加上資訊不足等因素，許多人紛紛前往海外或黑市尋求變性手術。

Alice透露16歲時曾在家中自行實施變性手術。（法新社）

報道引述一位自稱為Alice的中國變性人指，其16歲時曾在家中為自己進行變性手術，但在切下第一刀後，因為太過痛苦只好作罷。Alice說，「我感到絕望而恐懼，這是一種我內心的感受，我不得不努力克服並了結它。」Alice去年到泰國完成手術，花費約9萬元人民幣。

另一位跨性別者則說，他3年前開始去泰國尋求非法激素治療，「沒有其他方式，你只能從網友那裏了解情況。」

中國政府沒有公開的跨性別者統計數據，但據非政府組織亞洲促進會（Asia Catalyst）估算，截至2013年底，中國約有400萬名跨性別者。北京同志中心2017年的一項調查顯示，超過33%的調查對象通過非正規方式獲取激素藥物；5%的人曾嘗試自行切除生殖器官。

Alice去年到泰國完成手術，花費約9萬元人民幣。（法新社）

報道指，由於官方認可的手術資格門檻較高，有關跨性別社群醫療服務的官方資訊稀少，醫療器械匱乏等原因，不少人轉向國外、黑市或者網絡市場，尋求變性手術幫助。

中國國家衛計委發佈的「性別重置技術管理規範（2017年版）」是中國唯一一份有關跨性別者的官方指導意見，內容明訂接受手術的對象，必須被診斷有「異性癖」，且需提供直系親屬知情的證明。

其他接受手術的條件包含未婚、須年滿20歲、無犯罪紀錄並被證明適合接受手術，且需要對進行變性手術「渴求持續至少5年以上」，以及「接受心理治療1年以上」且無效。

（綜合報道）