【國慶70周年】俄媒：俄羅斯本月首播紀錄片　影像重現1949年中國

今年是中華人民共和國成立70周年。俄羅斯第一頻道電視台本月將首播介紹中華人民共和國成立的紀錄片，該紀錄片使用珍貴資料，重現中國1949年面貌。

今年是中華人民共和國成立70周年。（資料圖片）

俄新社報道，該紀錄片名為《中國的重生》，全套一共有6集，自9月16日起播放。導演阿列克謝·傑尼索夫介紹，這部紀錄片是為慶祝中華人民共和國成立70週年暨俄中建交70週年而製作的。

資料顯示，1949年10月2日，中華人民共和國與蘇聯正式建立外交關係，蘇聯因而成為首個承認中華人民共和國的國家。蘇聯同年派出一支紀錄片攝影師隊伍前往中國拍攝，並使用當時堪稱「史無前例」的彩色菲林。此後，其中的部分鏡頭被用於製作紀錄片《中國人民的勝利》。

大量素材未被使用

傑尼索夫表示，用彩色菲林拍攝的大量素材其實從未被使用過。史太林去世後，它們便被專門保存起來。他說，自己在俄羅斯國立電影照片資料檔案館查找不同年代拍攝於中國的相關素材，突然發現這批彩色影像資料，大約有200盤，底片都已褪色，「我決定潛心研究它們，最後從中找到了大量從未播放過的珍貴鏡頭。」

傑尼索夫續指，當年赴華的攝影師們，除了拍攝槍林彈雨的戰爭場面，還留下其他大量的珍貴畫面，如北京、上海、廣州等城市的風貌，那個年代的市井生活，人們的衣著和飲食，街頭商販和農民的日常勞作場景以及家中陳設等，「這當然屬於非常神奇的影像記錄，它再現了70年前的中國。」

此外，當中還有好幾盤菲林拍攝中共開國大典的場面，包括毛澤東與黨內同事、戰友交流，還有他宣告新中國成立的講話。