泰國加購兩艘中國製S-26T潛艇　專家：證明中國軍工技術一流

泰國海軍一批將軍團隊近日抵達武漢，參加泰國從中國引進S-26T常規動力潛艇的儀式。據泰媒報道，泰國準備再從中國訂購另外兩艘S-26T潛艇。 有軍事專家表示，泰國從中國引進各類型的海軍裝備，足以證明中國軍工技術在世界上達到一流水準。

泰國海軍一批將軍團隊近日抵達中國武漢，參加從中國引進S-26T常規動力潛艇的儀式。（網上圖片）

泰國之聲報道，泰國海軍一批將軍團隊近日抵達中國武漢，參加從中國引進S-26T常規動力潛艇的儀式。報道引述消息指出，泰國此次從中國訂購S-26T常規動力潛艇，無疑就是想進一步強化泰國海軍的實力。

泰國皇家海軍此前一共投入10億美元（約78億港元），計劃從中國引進3艘S-26T常規動力潛艇。此前因為泰國海軍方面急需，所以提前以3.9億美元（約30億港元）從中國訂購首艘S-26T常規潛艇。如今泰國多名將軍抵達武漢，是準備再從中國加購兩艘S-26T潛艇。

公開資料顯示，S-26T 潛艇由中船重工701所設計，根據039A/B型潛艇改進而來。S-26T潛艇水上排水量可達1800噸，水下排水量可達2500噸，最大潛深約為300米左右，每次出行在水下續航時間為20天。在武器系統配置上，S-26T常規潛艇艇艏位置搭載有6具533毫米魚雷發射管，可發射各類型的反潛或反艦魚雷。

S-26T潛艇模型。（資料圖片）

泰國從中國引進各類型的海軍裝備

早前報道，泰國海軍司令樂猜上將等人本月初到訪北京，出席「中國船舶工業集團有限公司出口泰國海軍船塢登陸艦建造協議簽字儀式」。中國船舶工業集團向泰國出口071E船塢登陸艦，也代表著中國首次對外出口船塢登陸艦。

內地自媒體「芊微防務觀察」引述軍事專家指出，泰國從中國引進各類型的海軍裝備，無疑就證明中國軍工技術在世界上達到一流水準，而且泰國以中國艦艇來強化國內海軍力量，不僅可以提高泰國在東南亞地區的威脅力，同時還可以進一步提高中國武器裝備的知名度，這對中國軍售市場來說具有重大的意義。