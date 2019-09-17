美國洛杉磯華人僑團升旗賀國慶　遭反共人士抗議向五星旗潑墨

美國洛杉磯蒙特利公園市日前有華人僑團在一處公園的露天劇場舉行升旗儀式，以慶祝中華人民共和成立70周年。未料活動期間遭遇大批反共人士到場抗議，他們不但手持寫有「國殤」的橫額以應對「國慶」、高聲播放哀樂，更用墨水潑污現場其中一幅巨型五星紅旗。

「美中經貿文化促進會」在一處公園的露天劇場舉行升旗儀式，以慶祝中華人民共和成立70周年。（美國之音）

據《美國之音》報道，升旗儀式的主辦方是「美中經貿文化促進會」，有數百人參加，並即場播放《義勇軍進行曲》及《今天是你的生日，我的中國》等紅歌。中國駐洛杉磯總領事張平、美國國會眾議員趙美心等都有出席。主持人稱70年來，中國經濟快速發展，已經成為舉世矚目的騰飛巨龍，「作為海外的華人華僑，大家備感自豪，分享着祖國巨變的喜悦。」

有不願透露姓名的反共人士者表示，往年僑團舉辦類似的國慶活動都會遇到零星抗議，但今年的抗議規模是前所未有的，「應該是因為香港局勢應運而生。」另一名金先生更稱，對方高聲播放紅歌，「這麼響的音樂正好說明他們的心虛和膽怯，我們這些愛好自由民主的人在外面舉着黑旗，豎起自由女神像，我們要反對他們的國旗，紀念我們的『國殤』。」

報道又提到，反共人士同時在聽覺及視覺上表達抗議，以便攜式音響高聲播放哀樂，又豎起如同真人般高的自由女神像，甚至出動掛有小黑旗無人機，在升旗儀式的主席台上方盤旋。而就在活動即將結束之際，一名手抱嬰兒的年輕女子突然跨過矮墻，向掛在露天劇場圍欄旁邊的巨型五星紅旗潑灑黑色墨水。

（美國之音）