父劉昌明涉詐欺案在逃　美籍姊弟遭中國限制出境逾1年「崩潰」

涉及銀行詐騙罪行的原交通銀行廣州分行行長劉昌明，雖然目前仍然在逃，但其擁有美國國籍的妻子及一對子女去年6月回中國探親時，就突遭中方禁止離境以協助調查。 據《今日美國報》周日（15日）報道，劉昌明的女兒Victor Liu和兒子Cynthia Liu已被中國政府限制出境迄今逾1年，兩姊弟的律師普雷斯曼（David Pressman）告訴該報：「這兩姊弟確實崩潰了。」

維克多．劉（Victor Liu）和辛西婭．劉（Cynthia Liu）都是美國公民，但被限制離境中國。（網上圖片）

據悉，原交通銀行廣州分行行長劉昌明涉及90多億元人民幣的放貸詐欺案，事後被國際刑警組織以紅色通緝令追捕，他於2007年逃離中國後目前下落不明，一直沒有和家人聯絡。曾任美國駐聯合國副大使的普里斯曼說，劉姓姊弟被困在中國，分明就是利用他們當誘餌，引誘和他們分離多時的父親回國。

中國外交部此前曾回應指，劉昌明的妻兒都持有中國公民的合法有效證件，因為他們涉嫌經濟犯罪，已經被中國警方依法限制出境。

美國國務院警告美國公民，中國政府愈來愈常使用「禁止出國」法規。國務院1月3日就發出旅遊警示，提醒美國人，中國當局曾拿這個規定，把美國人扣留在中國，經年不放。

國務院說，中國政府「脅迫性」運用禁止出國法規，強迫美國公民參與中國政府的調查，引誘一些人從國外回到中國，幫助中國當局朝有利中方的方向，解決民事糾紛。

（USA Today）