【旅泰大熊貓創創】進食後突然倒地不起　氣管內發現異物疑噎死

旅居泰國清邁動物園的19歲雄性大熊貓「創創」日前證實死亡。 據媒體報道，創創是在下午進食竹葉後不久突然倒地、呼吸中斷，疑似是噎死，初步X光檢查更在其氣管內發現有異物。 另一方面，負責的保險公司將會為創創的死亡支付1500萬泰銖（約349萬元人民幣）賠償金。

烏提差在發布會上對創創的死亡致以深切哀悼。（微博）

據動物園園長烏提差在發布會上展示的閉路電視畫面顯示，創創在當地時間周一（16日）下午4時28時正在進食竹葉，2分鐘後起身走動，未料隨後就來回擺動頭部並倒地不起。發現異樣的工作人員為創創急救無效後，立即將其送往動物醫院，未料仍是不幸死亡。

烏提差在發布會上對創創的死亡致以深切哀悼，目前園方亦已指示工作人員換上素服悼念，並有裝飾動物園以紀念創創。烏提差有提到，中泰雙方簽署的大熊貓租借諒解備忘錄中，有明確規定在各種情況下的應對措施，故泰國方面要等待中國專家前來共同進行檢驗。中國的5位專家預計會於周三（18日）晚上趕抵清邁，翌日（19日）就會與動物園的4名獸醫以及大熊貓研究與保護組織的2位專家一同為創創驗屍。

動物園相關負責人為創創哀悼，創創送鮮花水果及寫有祝福字句語的字條。（泰國網）

有醫護人員直言，目前仍未清楚創創的死因，此前未曾在創創身上發現任何異常，每一項指標都正常，心理與生理狀況良好，飲食正常，此前亦沒有生病。

（綜合報道）