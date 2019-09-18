【國慶70周年】英媒：北京改慣例　不會全面關閉工廠控制空氣污染

英國《路透社》17日（周二）報道，國慶臨近，北京在面對經濟下行壓力之際或一改此前慣例，預計不會「一刀切」特別要求北京周邊工廠全面停產以控制污染。不過，北京周邊的省份仍會採取減產措施。

今年3月，北京受霧霾影響，空氣質素跌至重度污染水平。（視覺中國）

報道指，一些主要重工業企業的管理人士認為，只要常規控制霧霾的措施依然奏效，就不會全面關閉工廠。中國最大的水泥生產商中國建材集團有限公司副總裁崔星太表示：「如果有相關措施，也不一定是與國慶掛鈎。在某些特定季節，一些地方可以出台政策來減輕空氣污染的程度。」這家國企目前尚未收到任何通知，預計不會採取特別措施。

在山東，三家小型獨立煉油廠的管理人員也預計，10月前不會進一步減產。不過，一些省級政府針對國慶出台了一些措施，例如河北省對煤礦做了檢查，明確表示這是為了在國慶之前防止發生安全事故。

周邊省份實施限產措施

同時，本月早些時候霧霾加劇後，河北省對唐山實施了限產措施。業內人士分析，隨著10月1日的臨近，減產可能會更加嚴厲，尤其是像唐山和其他靠近北京的城市，但全面停產的可能性仍然不大。

中國環境保護部17日（周二）表示，有利天氣將使9月份的污染得到控制，不過據預測，在9月份的最後10天，北京的PM2.5微細懸浮粒子濃度將略為上升。

（路透社）