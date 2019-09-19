美解密「八一七公報」內部備忘錄：美台軍售數量性能視乎大陸威脅

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）離任前解密一份內部備忘錄，透露美台軍售是建基於台海狀況以及中國大陸的態度，減少對台售武更是以中國大陸的威脅而定。

據《美國之音》報道，該份備忘錄於1982年8月17日，中美簽署《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》（即「八一七公報」）當天，由時任美國總統列根雷根（Ronald Reagan）發送給國務卿舒爾茨（George P. Shultz）及國防部長温伯格（Caspar Weinberger）。

美國解密「八一七公報」的一份內部備忘錄。（美國之音）

列根在備忘錄中有對「八一七公報」作出解釋，「簽署該公報前的相關會談，係基於一清楚認知而進行」，對台軍售的減量，端視台海和平狀況及中國對其所宣告、尋求和平解決台灣議題的「大政方針」（fundamental policy）之延續與否而定，「眾人應清楚理解，上述二者之關聯性是美國外交政策中一項恆久的必要要求」。列根進一步指出，「此外，至關重要的是，美國對台提供武器之性能與數量完全視中華人民共和國所構成之威脅而定」，無論就數量和性能而言，「台灣相對於中華人民共和國的防衛能力皆應得到維持」。

台媒《中央社》引述涉外人士指，列根是「當時知道簽了「八一七公報」是不對的」，故要透過該份內部備忘錄以否定「八一七公報」的相關內容。美國政府歷來都仍然遵守該份備忘錄，據此持續對台售武。但有學者認為，該備忘錄本質上未有違反「八一七公報」的精神，備忘錄是要美國保有主動權，以免對中國大陸有太大讓步，美台軍售亦僅限於防禦性質。

（綜合報道）