【中美貿易戰】《聯合早報》：中國經濟增長跌破6%風險增加

新加坡媒體《聯合早報》18日（周三）發表社論，指中國最近出爐的一系列經濟數據顯示，這個全球第二大經濟體的增速正在放緩。較早前，中國官方預計全年經濟增長將在6%至6.5%的區間。但最近的經濟數據反映出，增長很可能處在這個區間的下端。 如果中美貿易戰持續以及經濟刺激配套力度不足，中國經濟增長跌破6%的風險將加大。

《聯合早報》社論指，如果中美貿易戰持續以及經濟刺激配套力度不足，中國經濟增長跌破6%的風險將加大。（視覺中國）

社論指，一系列經濟放緩的數據顯示，中國若要避免經濟增長滑出6%至6.5%的區間，恐怕必須加大經濟刺激措施的力度。實際上，以中國目前的經濟總量與實力，它在「保6」方面還有很大的政策空間。不過，中國政府表明，它這次推行的積極財政政策以及逆周期調節，將揚棄以往「大水漫灌」的方式，改以定向的「滴灌」手段，以保持平穩的經濟增長。

在降準後，市場普遍期待央行也會下調中期借貸便利的操作利率。但在17日（周二），央行進行2000億元（人民幣，下同）的中期借貸便利，利率並沒有下調，還是維持在之前的3.3%。與此同時，有2650億元的中期借貸便利到期。兩相抵消後，央行實際上是選擇了縮量操作。分析師認為，央行在降準後，小心翼翼地避免資金充斥市場。

房地產市場是中國經濟的重要支柱，放寬房地產市場能對經濟增長起立竿見影的作用。不過，根據國家主席習近平的「房子是用來住的，不是用來炒的」一席話，中國放寬房地產市場的可能性也大大降低。

李克強在俄羅斯指，在當前國際形勢錯綜複雜的背景下，在較高的基數上，中國經濟還能夠保持6%以上的中高速增長，是「十分不容易的」。圖為李克強抵達俄羅斯後檢閲儀仗隊。（資料圖片）

總理李克強最近接受俄羅斯媒體訪問時指出，在當前國際形勢錯綜複雜的背景下，在較高的基數上，中國經濟還能夠保持6%以上的中高速增長，是「十分不容易的」。與此同時，他表示，穩增長主要是為保就業，只要就業比較充分，收入持續增加，環境質量不斷改善，增速高一點低一點都是可以接受的。

「6%增長」是重要心理關口

社論最後指，然而保就業的前提是要有平穩的經濟增長。在中美貿易戰打得難分難解之際，經濟下行的壓力增加，就業市場以及市場信心可能會受到一定的衝擊。從這個角度而言，6%增長的底線是個重要的心理關口，對消費與投資的慾望起著重要的作用。在全球經濟放緩之際，中國經濟增長能否「保6」，也關乎區域的發展與穩定。

（《聯合早報》）