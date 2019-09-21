中國旅行團美國遇車禍至少4死　南猶他大學孔子學院派師生助翻譯

美國猶他州布萊斯峽谷國家公園附近當地時間周五（20日）中午發生嚴重交通意外，一輛載滿遊客的旅遊巴撞上防護欄後翻滾，至少導致4人死亡，15人重傷。 最新消息確認，該批遊客是一個來自中國的旅行團，29名遊客及1名領隊分別來自上海、浙江、江蘇、黑龍江等地，組團旅行社是上海竹園國際旅行社。

旅遊巴事後車身嚴重損毀，車頂凹陷。（央視新聞）

據此前台媒《中央社》報道，經駐三藩市台北經濟文化辦事處掌到的情況，發生車禍的旅遊巴是一個約有30人的中國旅行團，遊客大多來自上海，從洛杉磯出團。

從現場圖片所見，旅遊巴事後車身嚴重損毀，車頂凹陷，並卡在路旁的護欄，雜物散落一地。當地警方表示，車禍原因仍在調查中，但相信與天氣情況無關，旅遊巴當時正在前往布萊斯峽谷國家公園，期間偏離公路並撞向路旁護欄。有目擊者透露，傷者基本都是老年人，不少倖存者事後驚嚇過度，神志不清。

目前中國駐美國大使館已啟動應急機制，向美國方面核實情況，敦促其全力救治受傷人員，妥善保存死者遺體，盡快核實死傷者身份，查明事故原因並作出通報。大使館工作組已到達現場，看望傷員並了解情況。

有目擊者亦透露，傷者基本都是老年人，不少倖存者事後驚嚇過度，神志不清。（微博）

另一方面，由於車禍現場地廣人稀，當地政府發出呼籲，請求會說中文的義工前往醫院提供幫助。及後南猶他大學發聲明，該校的孔子學院已協助美國執法機構展開相關工作，派出4名師生前往協助翻譯和識別工作，其餘師生也處於待命狀態。

（綜合報道）