【中美貿易談判】中方取消訪問美農業區　學者：長期摩擦形勢不變

中美經貿團隊在華盛頓的副部級磋商結束，美國總統特朗普稱，他要與中國達成包括回應知識產權問題的「完整協議」，中國單是承諾增購美國農產品，不足以促成貿易協議，中方則宣布取消代表團訪問美國農業地區。 據新加坡媒體《聯合早報》22日（周日）報道，中國學者指這意味雙邊貿易談判可能不盡人意，中美貿易長期摩擦的形勢不變。

中共中央財辦副主任、中國財政部副部長廖岷率領的中國代表團，本月19日、20日與美國代表團就貿易摩擦磋商。（資料圖片/視覺中國）

中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河分析，從目前公開的信息來看，雙方的磋商不盡人意。他指出，輿論此前以為美國可以接受以中國增購農產品為主要內容的「迷你協議」，但看樣子美國要的是「一攬子協議」。此次磋商結束後的消息信號，意味著談判的三個核心問題─協議文本、增購美國產品和聯合執法，還沒有取得實質性進展。

成曉河指，協議文本的問題相對好解決，可通過調整措辭以呈現雙方政府和民眾可接受的文本。在增購美國產品方面，雖然中國願意增購美國農產品，但農產品價值不高，中國買再多大豆也達不到美國提出的增購產品總值。聯合執法的問題最棘手。美國要求監督中國執行協議承諾的進程，但這涉及監督中國政府的政策執行和法律行使，被視為有違國家主權原則。

成曉河擔心，即使下月副總理級別談判能如期舉行，若雙方立場沒有比現在更往前跨一步，那結果還是可能重蹈次輪副部級磋商的覆轍，難以在兩國元首11月在智利舉行的亞太經濟合作組織峰會碰面之前，取得突破。

中國已做好貿易摩擦長期化的準備

上海師範大學商學院經濟學教授朱穎也指，此次磋商「看來談得不好」。他指出，問題之一很可能依然是，中國希望以大量採購美國農產品來換取美國取消所有加徵的關税，美國卻堅持保留以關税作為確保中國執行協議承諾的施壓手段。他說：「自從今年5月份否定了草擬中的協議後，中國政府就似乎做好貿易摩擦長期化的準備。」

（《聯合早報》）