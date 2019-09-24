【中美貿易戰】美媒：為規避關税　中國製造商有意遷至泰國生產

中美貿易戰持續。有美媒引述泰國地產商表示，近期中資公司在泰國的地產投資大增，中國製造商為規避美國加徵關税，開始將目光轉向泰國，並當成生產基地。

，不少中資製造商為規避美國加徵的關税，決意將中國生產線遷至東南亞，其中泰國及越南被視為受惠國家。（資料圖片）

《彭博》報道，泰國地產中介「WHA Corp.」預計，中資公司今年和明年將佔其土地銷售合同的高達一半，高於2018年的約12％。該公司旗下工業開發子公司的集團負責人納登（David Nardone）說，「人們正在轉移部分生產」，「這將對泰國和越南產生重大影響。由於經濟規模的不同，中國的一滴水對我們來說可能是一場洪水。」

據報道，泰國已推出包括減税在內的激勵措施，以吸引為尋求規避美國和中國相互加徵關税的製造商。但最近的證據表明，其競爭對手越南在吸引生產企業的競爭中已經取得領先。

例如，據野村控股研究，計劃將生產或從中國搬遷或轉移到越南的公司的數量，是計劃前往泰國的三倍多。

此外，中國公司向泰國申請的外商直接投資（FDI）淨額激增。據泰國投資促進委員會（Thailand Board of Investment）的數據，今年上半年與上年同期相比增長近四倍。